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聞到惡臭「女屍藏藍色塑膠桶」　美國籍男子涉謀殺菲女友

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲菲律賓一名美籍男子因涉嫌殺害女友被捕。（示意圖／123RF）

記者王致凱／綜合報導

菲律賓警方9日在巴庫爾市（Bacoor City）逮捕一名美國籍男子，理由是他涉嫌殺害他的菲律賓籍女友，並將屍體藏在住所內的藍色塑膠桶裡。目前，這名美籍男子已經被拘留，並且有可能被起訴，美國駐菲大使館正介入協助辦案。

根據菲律賓媒體報導，涉嫌謀殺的是71歲美國籍男子沃斯（William Thomas Worth），他於9日下午1時30分左右在馬尼拉附近的巴庫爾市住所被捕，死者則是48歲女子蜜拉（Mila Loslos）。

警方表示，蜜拉的21歲兒子因為已經數日沒有見到母親，也無法聯絡上母親而心裡起疑，便於近日向警方報案稱母親失蹤多日。警方詢問情況後，建議他先向母親的同居人，亦即美國籍男子沃斯打探下落。

當天，蜜拉的兒子在沃斯住處見到對方，雖然沃斯堅稱不清楚蜜拉的下落，但他屋內卻傳出陣陣惡臭，十分可疑。因此，蜜拉的兒子離開後再度向警方報案，並在警方陪同下返回該處住所，果然在屋內一個藍色塑膠桶裡發現死者遺體。

警方逮捕涉有重嫌的沃斯後，法醫又在案發現場找到三把疑似凶刀和一捆尼龍繩。另外，警方發現嫌犯沃斯身上多處部位有可疑傷痕，可能與案情有關，將會先對遺體進行解剖以確認真正死因。

菲律賓警方表示，沃斯目前已經被拘留，並且將會被依殺人罪嫌起訴。警方還說，已經針對這起案件向美國駐菲律賓大使館尋求協助。

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