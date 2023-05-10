岸田文雄重申「台灣安全」屬全球問題：相信G7立場一致

▲日相岸田文雄重申「台灣安全」屬全球問題。（圖／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄今天重申台灣海峽和平的重要性，強調不僅對日本而言，對整個世界而言這都是重要問題。

日經亞洲（Nikkei Asian）報導，岸田文雄在東京接受專訪時說：「台灣海峽和平穩定不只對我國而言利害攸關，對整個國際社會而言也是如此。我們的立場向來是台灣問題應該透過對話和平解決，我相信七大工業國集團（G7）在這一點上立場一致。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上個月表示，台灣問題「不屬於我們的危機」，導致外界日益關注G7在東亞安全議題上的團結與承諾。包括G7成員的法國和德國在內，許多歐洲國家視中國為關鍵出口巿場，不希望對這個舉世第2大經濟體的關係受到影響。

岸田於G7高峰會前在西部廣島巿（Hiroshima）表示，各國領導人將會要求北京以身為國際社會負責任的一員而行動，透過建設性對話推動開展穩定的國際關係。

岸田並且表示，他將會致力尋求亞洲其他國家諒解日本在安全上採取更穩健態勢。他說：「日本周邊的安全環境變得更加複雜。北韓正以遠高於以往任何時候的頻率進行飛彈試射。南海和東海也都出現想以武力改變現狀的企圖。」