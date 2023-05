美國歸還中國兩件被盜「7世紀文物」　總價值突破1億元

▲美國歸還中國2件被盜7世紀文物。(圖/翻攝自Twitter/@ChinaCG_NYC)

文/中央社

紐約當局今天宣布,美國已將兩件遭掠奪後走私出境的文物歸還中國,這是歸還10幾個國家被盜文物的最新行動。

法新社報導,曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在聲明中說,這兩件7世紀石雕目前價值350萬美元(約新台幣1億743萬元),是在1990年代初期被盜賊從一座墳墓上鋸下來,然後自中國走私出來。

這些雕刻品是紐約私人藝術收藏家懷特(Shelby White)從10個不同國家購買的89件文物之一。

從1998年開始,它們被「借給」紐約市大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art),直到今年在刑事調查後被檢察官辦公室扣押。

白艾榮說:「這兩件令人難以置信的文物被盜,而且至少有一件在近30年的時間裡基本上不為公眾所知,這令人遺憾。」

Cultural property embodies human wisdom&creativity. The fight against illicit trafficking in cultural property is our sacred mission. Our joint efforts will set up a great example for inter-governmental actions & raise public awareness on protection of precious cultural heritage. pic.twitter.com/09M9t66N3H