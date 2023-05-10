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婚禮變葬禮！新娘穿婚紗「遭酒駕撞死」　老公重傷醒來忙辦後事

▲▼新婚夫妻遭酒駕女一撞天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 阿里克因車禍受到重傷，還得面對喪妻之痛。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州4月底發生一起死亡車禍，一對新婚夫妻婚禮當晚被酒醉駕駛撞上，新娘當場死亡，新郎重傷昏迷，近日終於脫離險境，返回家中養病，沒想到甦醒後第一件事就得忙著處理愛妻的後事。

綜合美媒報導，34歲女子珊曼莎（Samantha “Sam” Hutchinson）4月28日和老公阿里克（Aric Hutchinson）在南卡舉行海灘婚禮，晚間一起乘坐高爾夫球車離開會場，卻遭酒醉的25歲女子科莫羅斯基（Jamie Komoroski）以時速近105公里從後方高速追撞。還穿著婚紗的珊曼莎當場死亡，阿里克也受到重傷。

▲▼新婚夫妻遭酒駕女一撞天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 二人新婚當天發生意外，夫妻天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）

根據《鏡報》，36歲的阿里克臉部骨折，需要手術修復，此外還出現雙腿、脊椎骨骨折及和腦出血，以及無數傷口需要縫合，目前已經脫離險境，回到家中養病，努力走出喪妻之痛。阿里克的母親安妮特（Annette Hutchinson）難過表示，兒子花了數月時間籌畫他們夢想中的婚禮，如今卻得安排珊曼莎的葬禮。

當局指出，肇事的科莫羅斯基當時超速駕駛她租來的轎車，行駛在一條昏暗的住宅區街道上，撞上這對新婚夫婦乘坐的高爾夫球車，導致他們連人帶車空中翻滾，噴飛到90公尺外，科莫羅斯基則毫髮無傷。

警方到場後，科莫羅斯基供稱上路前喝了一杯啤酒和一杯龍舌蘭，清醒程度在1到10分之間有8分，身上卻散發濃濃酒味，且強烈拒絕在現場接受酒測，但法官要求抽血測試血液酒精含量，她目前則被關押北卡監獄，不得保釋。

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