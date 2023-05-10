　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東協峰會登場　台海問題、南海行為準則將成焦點

▲▼ 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）10日出席在印尼舉辦的第42屆東協峰會。（圖／路透）

▲ 菲律賓總統小馬可仕10日出席第42屆東協峰會。（圖／路透）

中央社馬尼拉10日綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕表示，東南亞國家領袖「嚴重關切」台海緊張局勢升溫的可能，相關問題勢必將成本週東南亞國家協會（ASEAN）峰會的焦點。

路透社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）昨夜告訴記者：「考量到我們同意東協在區域問題的核心地位概念，這是我們將拋出的最重要議題之一。」

第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）登場，小馬可仕將在會上尋求敲定南海行為準則。

他說：「我將再次提出這項議題。在我們敲定行為準則前，爭端不會平息。」

菲律賓近來頻頻抱怨北京在南海的「危險動作」和「侵略性策略」。菲國2016年在南海仲裁案中勝訴，海牙常設仲裁法院認定中國在南海的行為「侵犯菲律賓對其經濟海域的主權權利」，稱中國在「九段線」範圍內主張的歷史權利沒有法律依據。

小馬可仕上週在華府會見美國總統拜登，兩國公布新制定的「雙邊防務準則」，正式將南海納入美菲共同防禦範圍，將擴大海上安全、深化「加強國防合作協議」合作及打擊「任何國家武裝攻擊」的能力；美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）也向小馬可仕重申華府保衛菲律賓的承諾。

中國與東協2001年簽署「南海各方行為宣言」後，雙方不斷為南海行為準則進行磋商。許多分析人士認為，即使敲定這些規則，它們將不具約束力，也沒有執行機制。

中國在地圖上畫出延伸超過1500公里的「九段線」，切入越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和印尼的專屬經濟區（EEZ），以此聲稱擁有近乎全部的南海海域主權。中國海警和漁船經常被控在這個區域行使恐嚇戰術。

小馬可仕說，隨著緊張情勢日益加劇，他希望南海行為準則能「儘早落實」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／中捷死傷意外　理賠出爐！　
快訊／三重大樓起火！　2人無呼吸心跳
獨／中捷死者「林淑雅」常幫原民解決法律疑問　她聞噩耗：怎會！
搶救畫面曝！靜宜教授遭吊臂砸中墜軌亡　遺體最後才被發現
台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝
快訊／吊臂砸穿中捷1死8傷！建商90度鞠躬道歉　3聲明曝
快訊／下班注意！國1三重段「4車追撞」　零件散滿地…回堵5k
法律系助理教授搭中捷慘死　靜宜大學哀慟回應了
20歲女拒搭訕「被打到眼窩骨折」　17歲男抓到了
快訊／NBA「戰神」來了！　抵台1分鐘快閃出關上車
靜宜助理教授被砸死！學生收噩耗淚崩：老師是很溫暖的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

偵測北韓導彈！美日韓擬建構即時共享情報體系　美軍串連日韓雷達

「神之手」救寶寶一命！失業男求職成功錄取　還有工作找上門

巴基斯坦大斷網！多地示威「力挺被捕前總理」　近千抗議人士落網

花園驚見嬰屍！兇手竟是34歲新手媽　認了「陽台親手丟下」

鼻孔左右開弓吹雙笛　日本神人影片暴紅千萬人朝聖

東協峰會登場　台海問題、南海行為準則將成焦點

澳知名珠寶店遭竊「真凶竟是老闆」　自導自演想詐保5900萬

日本正妹主播露「渾圓雪乳」報氣象！老司機狂敲碗　真相曝光超震驚

人妻曬衣被恐怖毒蛇咬傷　緊急送醫「注射8瓶血清」仍毒發暴斃

媳婦用平底鍋狂毆「打死86歲婆婆」！　監視器錄下她最後哭喊

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

偵測北韓導彈！美日韓擬建構即時共享情報體系　美軍串連日韓雷達

「神之手」救寶寶一命！失業男求職成功錄取　還有工作找上門

巴基斯坦大斷網！多地示威「力挺被捕前總理」　近千抗議人士落網

花園驚見嬰屍！兇手竟是34歲新手媽　認了「陽台親手丟下」

鼻孔左右開弓吹雙笛　日本神人影片暴紅千萬人朝聖

東協峰會登場　台海問題、南海行為準則將成焦點

澳知名珠寶店遭竊「真凶竟是老闆」　自導自演想詐保5900萬

日本正妹主播露「渾圓雪乳」報氣象！老司機狂敲碗　真相曝光超震驚

人妻曬衣被恐怖毒蛇咬傷　緊急送醫「注射8瓶血清」仍毒發暴斃

媳婦用平底鍋狂毆「打死86歲婆婆」！　監視器錄下她最後哭喊

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

中捷意外死者林淑雅為轉型正義委員　蔡英文、賴清德哀悼慰問

獨家／中捷意外新光產承保　死者理賠最高500萬

睽違4年！台東縣少棒聯隊再度勇奪小馬少棒國家代表權

睽違3年！台虎「台北-花卷」今復飛　日方嗨：疫後首度迎國際客

最讓男人痴狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

振總提點「直接一點」　陳俊秀擊球找到舒服感

快訊／新北三重大樓起火！　濃煙竄天...2人無呼吸心跳搶救中

鹿野龍田自來水設施　7月動工年底前完工

【廣編】半數民眾憂營養不均衡　日本明治首次攜手台灣營養師提倡營養新生活

短裙小姐姐闖紅燈！酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

國際熱門新聞

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

家中魚缸爆裂　12歲男童遭玻璃刺中身亡

川普被認定「性侵」作家卡洛爾　判賠500萬美元

俄「勝利日」漏網鏡頭　普丁召集將領訓話

搭Uber人間蒸發　科技CEO遺體找到了

接生扯斷嬰兒頭「醫院發聲了」

潛艇堡沒有100%鮪魚　她提告又撤告慘了

他將陰莖強塞我體內！　川普性侵判賠1.5億

美退役少將：未來1年內台美軍隊將共同行動

勝利日當天　傭兵控俄軍臨陣脫逃

拜登宣布　5／12起入境美國免疫苗證明

正妹主播露「渾圓雪乳」報氣象　老司機敲碗

賈伯斯稀有簽名支票！　競標價破160萬元

更多熱門

相關新聞

日法2加2會議　重申台海和平安定重要性

日法2加2會議　重申台海和平安定重要性

日本和法國今天以視訊方式舉行外長防長2加2會議，兩國在會後聯合聲明中反對在東海和南海試圖片面改變現狀，並強調台灣海峽和平安定的重要性，重申對台灣議題的基本立場不變。

美英外長華府會談　強調台海和平攸關全球

美英外長華府會談　強調台海和平攸關全球

菲美空軍雷霆對抗演習33年後再登場

菲美空軍雷霆對抗演習33年後再登場

家中魚缸爆裂　12歲男童遭玻璃刺中身亡

家中魚缸爆裂　12歲男童遭玻璃刺中身亡

Honda印尼暢銷小車改款

Honda印尼暢銷小車改款

關鍵字：

東協峰會台海小馬可仕印尼東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面