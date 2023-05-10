中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

▲台中捷運遭鐵架插入。（圖／民眾提供）

記者江采蓁／綜合報導

台中捷運10日發生驚悚意外，高架旁高樓疑拆吊臂卻墜落，插進車廂，釀1死8傷，引起社會關注。對此，時代力量立委邱顯智就透過臉書痛批，這種離譜事件，台中市政府都發局卻只是勒令停工、罰27萬元，並列出事發建商興富發過往的黑歷史。

邱顯智痛批，宛如絕命終結站的離譜事件，台中市政府都發局卻只是勒令停工、開罰27萬元，他並點名該建商興富發，指這不是它第一件工安意外。

邱顯智指出，2022年9月20日晚上，興富發的市政愛悅建案發生火警，現場濃煙密布，幸好無人傷亡；2022年7月20日，位於青埔的興富發潤隆國家大院建案，打石工人在15樓施工時踩空跌落到3樓風管內，造成全身多處開放性骨折當場死亡；2020年11月17日，興富發烏日高鐵「夢幻誠」建案晚間晚上9點15分警發生火警，從5樓起火燃燒，出動10多輛消防車、近30位消防人員前往工地搶救，火勢才獲得控制；2019年8月5日，興富發的青埔新森活傍晚發生工安意外，一輛水泥幫浦加壓車作業時，疑似壓送水泥管基座突然斷裂，下方24歲的工人被砸成重傷。

此外，邱顯智表示，進入勞動部重大職業災害公開網站，也可以看到興富發還有6起嚴重的工安意外，而房市專家Sway的「八不推」建商中，興富發更是名列前茅。他提到，諷刺的是，工地頻頻發生火災的興富發，2022年6月還在官方網站上發布新聞稿，稱讚自己「熱心公益，捐贈高市府消防局住宅用火災警報器」。

邱顯智最後質疑，從日前的竹北天坑到吊臂穿捷運，難道民眾可以相信，執政縣市長有負起該負的監管責任？你們的螺絲在哪裡？請問營建署，黑心建商工安頻頻出狀況，什麼時候要幫地方政府拴緊螺絲？

針對這起意外，台中市長盧秀燕強調，這是個外力造成的事件，不是捷運公司造成的，市府會去調查，調查過程中所造成的損失，政府部門、民眾乘客部分都會求償理賠，另一方面也有公安、工安等刑事責任，因為造成公安意外，不只是賠償還有處分問題，但目前先以救人為主，後續再處理。目前台中市政府對起造人等已先開罰27萬，勞動部職安署也開罰30萬元。