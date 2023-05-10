　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

▲台中捷運遭鐵架插入。（圖／民眾提供）

▲台中捷運遭鐵架插入。（圖／民眾提供）

記者江采蓁／綜合報導

台中捷運10日發生驚悚意外，高架旁高樓疑拆吊臂卻墜落，插進車廂，釀1死8傷，引起社會關注。對此，時代力量立委邱顯智就透過臉書痛批，這種離譜事件，台中市政府都發局卻只是勒令停工、罰27萬元，並列出事發建商興富發過往的黑歷史。

邱顯智痛批，宛如絕命終結站的離譜事件，台中市政府都發局卻只是勒令停工、開罰27萬元，他並點名該建商興富發，指這不是它第一件工安意外。

邱顯智指出，2022年9月20日晚上，興富發的市政愛悅建案發生火警，現場濃煙密布，幸好無人傷亡；2022年7月20日，位於青埔的興富發潤隆國家大院建案，打石工人在15樓施工時踩空跌落到3樓風管內，造成全身多處開放性骨折當場死亡；2020年11月17日，興富發烏日高鐵「夢幻誠」建案晚間晚上9點15分警發生火警，從5樓起火燃燒，出動10多輛消防車、近30位消防人員前往工地搶救，火勢才獲得控制；2019年8月5日，興富發的青埔新森活傍晚發生工安意外，一輛水泥幫浦加壓車作業時，疑似壓送水泥管基座突然斷裂，下方24歲的工人被砸成重傷。

此外，邱顯智表示，進入勞動部重大職業災害公開網站，也可以看到興富發還有6起嚴重的工安意外，而房市專家Sway的「八不推」建商中，興富發更是名列前茅。他提到，諷刺的是，工地頻頻發生火災的興富發，2022年6月還在官方網站上發布新聞稿，稱讚自己「熱心公益，捐贈高市府消防局住宅用火災警報器」。

邱顯智最後質疑，從日前的竹北天坑到吊臂穿捷運，難道民眾可以相信，執政縣市長有負起該負的監管責任？你們的螺絲在哪裡？請問營建署，黑心建商工安頻頻出狀況，什麼時候要幫地方政府拴緊螺絲？

針對這起意外，台中市長盧秀燕強調，這是個外力造成的事件，不是捷運公司造成的，市府會去調查，調查過程中所造成的損失，政府部門、民眾乘客部分都會求償理賠，另一方面也有公安、工安等刑事責任，因為造成公安意外，不只是賠償還有處分問題，但目前先以救人為主，後續再處理。目前台中市政府對起造人等已先開罰27萬，勞動部職安署也開罰30萬元。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
靜宜助理教授被砸死！學生收噩耗淚崩：老師是很溫暖的人
台中人下班注意！捷運綠線1死8傷意外　「這段路」全面封閉
快訊／誇張！　旅遊品保協會「3000多萬被偷了」
快訊／新北24歲男遭槍殺！　屍體塞進行李箱
快訊／三重社區大樓火警！　黑煙狂竄傷亡不明
快訊／新北國中女8F墜落　多處骨折頭部重創亡
交通部令「行人過馬路車全停」！　交長：會塞車但請支持
消失台灣29年！68歲馮寶寶突現身告別式　淚崩送老友
快訊／中天贏了！遭NCC不予換照關台3年　法院今撤銷原處分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

若民調打平仍提侯友宜？黨內憂「郭台銘再爆走」　藍中常委獻策

綠高層關注藍白動向　賴清德：用民主力量挺住專制威脅

他揭郭台銘「說實話」關鍵！　熟人私下都稱蔡英文「大小姐」

整合成功！陳時中：小英之友會支持本土政權　賴清德是唯一選擇

郭台銘控政府擋購BNT疫苗　賴清德：真理越辯越明

台中工安意外釀災　賴清德向罹難家屬致哀

民進黨公告52區立委提名一次看　賴清德喊高票當選

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

若民調打平仍提侯友宜？黨內憂「郭台銘再爆走」　藍中常委獻策

綠高層關注藍白動向　賴清德：用民主力量挺住專制威脅

他揭郭台銘「說實話」關鍵！　熟人私下都稱蔡英文「大小姐」

整合成功！陳時中：小英之友會支持本土政權　賴清德是唯一選擇

郭台銘控政府擋購BNT疫苗　賴清德：真理越辯越明

台中工安意外釀災　賴清德向罹難家屬致哀

民進黨公告52區立委提名一次看　賴清德喊高票當選

華航Q1每股賺0.22元　4月客收94.2億元創疫後新高

中捷死者是靜宜助理教授！學生「收噩耗淚崩」：老師是很溫暖的人

3正妹吃飯遭噁男騷擾！白T小鮮肉一見「超Man出手」影片曝光暖炸

洗出好膚質！夏季5個「洗顏單品」推薦，還原乾淨臉龐

福斯「ID.7旅行車」海外抓到了！最快明年登場　有魔術大空間

5大「青年創業貸款」撇步一次看！要貨比三家、申請住房貸款較容易

皺褶雙手堅持製作純綠豆粉粿半世紀！嘉義老伯手作消暑解熱甜品

不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了

吊臂在眼前掉落「列車卻關門發車」　學者：可設偵測系統自動停車

女星拍吵架戲意外見血！「玻璃杯砸臉碎裂」遭割傷…送醫崩潰2天

單車哥騎樓炫技出糗　耍帥一跳「慘撞招牌」

政治熱門新聞

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

吊臂插中捷車廂1死8傷！　蔡英文哀悼罹難者、盼傷者早日康復

徐巧芯挺郭：信件證明「政府卡BNT疫苗」

快訊／陳時中還原BNT採購過程　喊話郭台銘「過河拆橋是不好的事」

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原買疫苗過程　痛批郭台銘抹黑

他揪出BNT股東信1細節　釣出郭台銘親回11字

郭台銘稱政府卡BNT　疾管署凌晨回擊

民進黨公告52區立委提名名單　賴清德喊高票當選

快訊／蔣萬安下令派員支援中捷　北捷、捷運局急奔台中

狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮連5嗆：已回答了

徐巧芯出手！公開密密麻麻「疫苗時間序」　搞到快翻臉才買到

不怕落漆！郭台銘屏東造勢「致詞又秀台語」

黃健庭：最快17日拍板總統人選

更多熱門

相關新聞

中捷死者是靜宜助理教授！學生淚：老師人很溫暖

中捷死者是靜宜助理教授！學生淚：老師人很溫暖

台中捷運10日中午12時24分發生一起嚴重意外！一輛往南行駛的列車行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂倒塌，吊臂直接貫穿車廂，造成1人死亡、8人受傷，稍早死者身分經比對過後，為靜宜大學法律學系林姓助理教授，不少學生接到消息後不敢置信，「好難過，老師人很好」。

吊臂在眼前掉落「列車卻關門發車」　學者：可設偵測系統自動停車

吊臂在眼前掉落「列車卻關門發車」　學者：可設偵測系統自動停車

乘客全往後跑「以為槍擊」　網慟：搭捷運竟被砸死

乘客全往後跑「以為槍擊」　網慟：搭捷運竟被砸死

吊臂砸台中捷運　盧秀燕：市府將求償

吊臂砸台中捷運　盧秀燕：市府將求償

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

關鍵字：

台中台中捷運工安意外興富發邱顯智

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面