哈利梅根人氣下滑！王室討論拔頭銜　智庫專家：像流亡賤民

▲哈利梅根不受英國王室歡迎。（圖／路透）



實習記者林郁婷／綜合報導

倫敦有報導指出，越來越多英國王室成員和哈利保持距離，因為哈利夫妻的人氣急速下滑，甚至有比以往更多人要求拔除兩人的王室頭銜，雖然查爾斯對此沒有發表意見，但據英國媒體表示，王室最高層曾經討論過此事。華府智庫中心主任加德納（Nile Gardiner）更形容他們就像流亡的賤民。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）柴契爾自由中心（Margaret Thatcher Center for Freedom）主任加德納表示，這對曾經受歡迎的夫妻，在追求災難性報復的同時，也燒毀了大西洋兩岸的橋梁。

哈利經過幾個月猶豫不決後，終於決定獨自出席父親的加冕典禮，而梅根則留在加州照顧孩子，5月6日參加完典禮，哈利就立刻搭機返回美國。自從夫妻倆的記錄片去年底在網飛（Netflix）播出，今年1月哈利又接著出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），他們的名聲就一落千丈，不僅在英國不受歡迎，也被美國《南方四賤客》（South Park）嘲諷是「蠢王子和笨老婆」。

加德納分析指出，梅根不出席加冕典禮，其中一個原因是怕在倫敦街頭被噓，如果出現這種場面，將會破壞她努力經營的品牌，另一個則是因為被貶為非工作王室二線成員，在典禮中無法出現在白金漢宮陽台上。而他們之所以和王室產生這麼大裂痕，全都只能怪自己。

加德納表示，自從哈利夫妻2021年在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪中爆料，就代表是在向王室宣戰，他們索指控的種族歧視，損害王室形象，因此讓其他王室成員與兩人劃清界線，甚至在大多數英國大眾眼中，兩人也幾乎淪為賤民。