日本正妹主播露「渾圓雪乳」報氣象！老司機狂敲碗　真相曝光超震驚

▲日本AI製圖繪師畫出巨乳美女氣象主播，吸引眾多粉絲追蹤。（圖／翻攝自Twitter／AIkawa_AIko_jp2）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來全球流行「人工智慧」（AI）科技，不僅可以和聊天機器人ChatGPT對話，更可以用ChatGPT搜尋資料、製作簡易圖表，而AI繪圖軟體技術愈發成熟，生產一張繪有真人的圖像僅需不到1分鐘的時間。最近，日本社群網路流傳數張正妹的照片，不僅有政治家、運動選手，甚至還有穿深V衣服的爆乳氣象主播，其中暗藏玄機。

推特用戶「AI川AI子」擁有近6萬名粉絲追蹤，他在自我介紹欄位寫道，他是一名AI繪圖師，透過AI繪製帶有「色色」意涵的圖像，同時他放上一個網站連結，讓粉絲可以匿名發送訊息、或是依據自己的喜好建議他繪圖的主題和風格等。

仔細一看會發現，他在推特上分享的貼文多半為擁有渾圓、豐滿巨乳美女的照片，包括在鬧區大街露出巨乳的人妻、推著嬰兒車的巨乳已婚媽媽、婚紗藏不住的巨乳新娘、稚氣未脫的巨乳排球運動員、擁有開朗娃娃臉的巨乳幼稚園老師、來自「爆乳黨」的女性政治家、放學後傾聽學生煩惱的巨乳班導、巨乳計程車司機。

其中，許多張照片是因應粉絲敲碗而繪製的。

不過，「AI川AI子」所分享的貼文中，反應最為熱烈、討論度最高的應屬爆乳氣象女主播，3名散發淑女韻味的氣象女主播們穿上露出深V事業線的洋裝，飽滿又渾圓的雪白巨乳讓螢幕前的粉絲們看得直噴鼻血。

乍看覺得相當自然，不過仔細一瞧會發現，正妹氣象女主播們身後地圖上的文字，似乎是刻意以亂碼編成，而非是一段正常的日文或英文，讓看圖者介於現實與虛擬之間，畢竟「想像是自由的」。

另外，AI繪圖也是有破綻，因為「AI川AI子」繪圖作品中每個女生的乳房形狀看起來都一模一樣，圓渾的角度和大小比例幾近相同，讓人懷疑這是女性胸部審美觀的最佳「黃金比例」。

對此，粉絲們留言表示，「如果真的是這樣，收視率會暴增吧」、「右上角的最好！天然的尚好」、「建議現實生活中的女主播可以真的穿成這樣」、「爆乳黨的美女議員，這我能不投給她嗎」、「想當美女議員的貼身秘書」、「學生的胸貼到導師的胸」、「好想遇到像這樣的巨乳老師」。