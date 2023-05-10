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巴基斯坦大斷網！多地示威「力挺被捕前總理」　近千抗議人士落網

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

▲前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）9日遭突襲逮捕，全國多地爆發大規模示威，甚至演變為支持者與軍方的暴力衝突。據悉，一名抗議人士被維安人員擊斃後，當局在多個地方切斷網路，希望平息騷亂。另據《法新社》最新消息，警方證實該國人口最多的旁遮普省（Punjab）將近1000名抗議人士落網。

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

CNN、衛報報導，伊姆蘭汗9日抵達首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）高等法院，卻被肅貪機構國家問責局（NAB）與軍方逮捕。當局表示，他屢次被傳喚卻未出庭，落網後預計10日出席聽證會，但這將在警察總部而非法院舉行，「讓他遠離公眾」。伊姆蘭汗的律師喬杜里（Faisal Chaudhry）表示，他無法聯繫上前總理。

不過，這卻導致巴基斯坦一年來的緊張局勢顯著升級。其所屬政黨「巴基斯坦正義運動」（PTI）在YouTube釋出預錄影片，伊姆蘭汗宣稱自己一直都很守法，卻因為出於政治動機的「不正確指控」被拘留，號召支持者「出來為自己權利奮鬥」。

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

10日，伊姆蘭汗的支持者走上各地街頭示威，在伊斯蘭馬巴德擋住主幹道、破壞路牌並且投擲石頭，甚至縱火燃燒警車，招致警方使用催淚瓦斯報復。一些人持棍棒闖入各地軍事總部，唱誦口號支持前總理。

西南部城市奎達（Quetta）一名示威者被警方射殺，不久後當局為了平息混亂封鎖行動網路服務，民眾被限制訪問推特、臉書及YouTube。伊斯蘭馬巴德動用法條，禁止5人以上集會，目前至少43人被捕。

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

▲▼前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被捕，全國各地支持者上街示威。（圖／路透）

72歲的伊姆蘭汗面臨貪腐、煽動叛亂及恐怖主義等十多項指控，但全部矢口否認。去年，他因為國會不信任投票黯然下台後，一直領頭反抗現任總理夏立夫（Shehbaz Sharif），並指控政府與軍方共謀把自己趕下台，還多次躲過逮捕與「暗殺」。

不過，伊姆蘭汗下台後支持度不降反升，他的言論很能引發年輕人共鳴，許多人欽佩他對抗軍方的決心。去年，「巴基斯坦正義運動」贏得旁遮普省地方選舉，而這裡的選戰往往被視為全國大選風向球。外界認為，如果伊姆蘭汗未被判處剝奪從政資格，很可能投入今年10月的全國大選。

▲▼ 巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）。（圖／路透）

▲伊姆蘭汗下台後支持度持續上升。（圖／路透）

巴基斯坦是一個2.7億人口的擁核武國家，數十年來飽受政治不穩及暴力猖獗所苦。在過去一年多的動盪之中，民眾對於夏立夫政府日益不滿，反傳統情緒普遍擴散，通膨導致的食物短缺及生活成本危機，進一步加劇這個趨勢。

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