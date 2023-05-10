泰總理被惡整！竟在「死亡筆記本」親筆簽名　黑粉偷笑16秒片瘋傳

▲泰國總理帕拉育被整，在死亡筆記本上簽名。（圖／翻攝TikTok@rx25z）

記者吳美依／綜合報導

泰國大選將在5月14日登場，69歲總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也投入連任競選，他日前出席造勢活動卻被惡整，在「死亡筆記本」上面親筆簽名，這段影片在TikTok瘋傳，累計超過160萬次觀看。

帕拉育出席泰國民族團結黨（United Thai Nation Party）在泰南三府的造勢活動，被熱情支持者包圍。此時，網友帕納利（Sutthisak Panalee）拿出攤開的筆記本，湊上去要簽名，卻忍不住露出邪惡笑容，最後才向鏡頭亮出封面上的「死亡筆記本」（Death Note）英文字樣。

▲泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）。（圖／路透）

帕拉育曾任泰國皇家陸軍總司令，2014年透過政變掌權，並且強行廢除憲法，鐵腕執政9年以來，挺過備受爭議的選舉、大規模街頭抗議、4次不信任投票及任期爭議，但每一次都能順利過關，被形容為傳統、強硬、獨裁的保皇派。

《死亡筆記本》則是一部很受歡迎的日本動漫，內容講述天才高中生夜神月發現一本「死亡筆記本」，只要知道某人長相，並在內頁寫上其姓名，就能讓對方心臟麻痺死亡。他因此展開一場秘密計畫，希望除盡世上所有罪犯，創造只有善良人類生活的新世界，並與當局及偵探L展開一番鬥智。