鼻孔左右開弓吹雙笛　日本神人影片暴紅千萬人朝聖

▲日本一名女網友展現用鼻孔分別吹奏雙笛的特殊技藝。（圖／翻攝推特@haruka_2go）

圖文／鏡週刊

日本一名女網友在推特上展示了她用鼻孔吹奏雙笛的特殊技藝，4天就引起超過1000萬人次的觀看數和熱烈討論。

這名女網友在推特帳號「@haruka_2go」發布一段演奏影片，展示她同時用左右鼻孔分別吹奏高音直笛和中音直笛，演奏出日本流行歌曲〈夜に駆ける〉，過程中她還刻意用一袋吐司來調整兩隻直笛的高度，讓她能夠更好地控制音調。

過去她曾在日本綜藝節目上表演過這項特殊技能，也時常在推特分享用鼻孔吹奏各種流行歌曲，獨特的演奏十分吸睛，擁有不少推崇者關注。

這段兩個鼻孔分別吹奏直笛的影片在推特上迅速瘋傳，獲得了許多網友的讚賞和驚嘆，直呼「中音直笛跟高音直笛的指法不一樣，還可以左右手並用，實在太神」「沒想到小學的課程，變成一門藝術了」，調侃「這就是為什麼人類需要兩個鼻孔」，更有人打趣「如果再加上嘴巴就可以三重奏了」。



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