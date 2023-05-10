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媳婦用平底鍋狂毆「打死86歲婆婆」！　監視器錄下她最後哭喊

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲ 86歲的哈希被媳婦用平底鍋打死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度新德里發生一起恐怖事件，一名48歲女子疑似不滿必須照顧高齡86歲且患有關節炎的婆婆，竟持平底鍋狂毆婆婆致死，未料婆婆的慘叫聲全被臥房裡的監視器錄下。

NDTV報導，這起事件發生於新德里南部Neb Sarai地區，一名男子4月28日報案，稱他朋友的母親哈希（Hasi Som）倒在公寓內且不斷流血，警方趕抵後發現她倒在廚房，臉上及頭骨多處受傷。

哈希51歲的兒子蘇爾吉特（Surjit Som）當時供稱，母親長期受關節炎所苦，走路都有困難，他為了確認母親狀況，在她的臥室裡裝了監視器，可以透過手機即時觀看，但事發當天停電，監視器無法運作。

家屬起初對哈希的死因並未起疑心，直到4月29日驗屍，法醫發現她身上有14處傷口，認為她的傷勢不可能是跌倒造成，應該詳細調查。

蘇爾吉特16歲的女兒透露，母親薩米什塔（Sarmishta Som）和哈希相處不睦。蘇爾吉特證實這點，後來也坦承，他在事發後取出監視器記憶卡後放在身上，直到母親葬禮過後查看影片，才發現妻子曾進出母親公寓。

監視器影片顯示，薩米什塔4月28日上午趁哈希自己在家時，手持一個平底鍋進入屋內，接著走進廚房。廚房不在監視器拍攝範圍內，影片卻錄下哈希被毆打時發出的哭喊。

綜合調查結果、蘇爾吉特的證詞、監視器影像及驗屍報告，警方已經立案逮捕薩米什塔，目前尚未釐清直接動機，但懷疑可能是因她長期被要求照顧婆婆生活起居，對此不滿犯案。

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