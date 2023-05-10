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韓亞航空飛機餐出包！他吃拌飯「咬壞3顆牙」　疑啃到咖啡杯碎片

▲▼一名乘客搭韓亞航空從夏威夷返回南韓，食用飛機餐時咬到碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

▲一名乘客搭韓亞航空從夏威夷返回南韓，食用飛機餐時咬到碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名乘客今年4月從夏威夷搭機返回南韓，他點了一份韓式拌飯當作飛機餐，豈料在拍照完後咀嚼豆芽菜的部份時，卻發現咬到支離破碎的硬物，瞬間嘴巴裡傳出「嗚嘰嘰嘰」的怪聲，導致他牙根斷裂、琺瑯質受損，總計3顆牙齒受傷，目前他仍在和航空公司爭取賠償。

根據《韓聯社》，南韓航空業界今（10）日指出，該名乘客A某4月16日從美國夏威夷檀香山搭乘韓亞航空OZ231班次返回南韓仁川國際機場，沒想到用餐過程中，他在咀嚼韓式拌飯裡的豆芽菜時，竟然啃咬到疑似式咖啡杯碎片的異物，導致他3顆牙齒因此受傷，不僅牙齒琺瑯質受損，更出現垂直牙根斷裂（Vertical Root Fracture 中文）的症狀。

A某表示，「韓式拌飯豆芽菜上方出現疑似是咖啡杯碎片的異物，那時候我沒有仔細看，在拍完飛機餐的照片後就開始把飯拌來吃，然而過程中卻聽到『嗚嘰嘰嘰』的怪聲，那時我嚇壞了，趕緊把異物從嘴巴裡吐出來，然後才發現是碎片。」

該韓式拌飯來自夏威夷當地飛機餐廠商，而該廠商再將韓式拌飯提供給韓亞航空。

▲▼一名乘客搭韓亞航空從夏威夷返回南韓，食用飛機餐時咬到碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

▲在韓式拌飯豆芽菜的上方，赫然發現紅色咖啡杯碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

A某在事發後向韓亞航空要求賠償，同時還包含防範未來出現後遺症時的醫藥費；不過，韓亞航空卻表示僅願意賠償4、5月的醫療費用，其他包含治療後遺症等諸多費用恐怕以公司立場「難以賠償」。

對此，A某氣憤表示，「（事發後）受傷的牙齒難以修復至回復以前狀態，且牙齒未來有可能繼續受損，必須接受根管治療、或是拔牙後植牙。吃完飛機餐後牙根確實斷裂，是該事件因果關係的源頭。」

韓亞航空解釋，「目前還在和A某針對賠償的部份進行協商，不過關於未來後遺症發生時的治療費，恐怕難以進行賠償。雖然我們計畫針對（食用飛機餐）所造成牙齒受損的部份賠償全額治療費用，但是乘客所要求的後遺症治療費，因為難以追究釐清因果關係，因此難以賠償。目前正釐清飛機餐異物的事發經過。」

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