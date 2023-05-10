組織犯罪條例修正案三讀　法務部：杜絕黑道參政

▲立院三讀組織犯罪防制條例部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃聖庭／綜合報導

立法院於9日通過組織犯罪防制條例部分條文修正草案，法務部表示，完成修法後，將更能有效打擊組織犯罪，遏止犯罪組織勢力擴張，展現政府檢肅暴力幫派，嚴懲組織犯罪之決心，以及信守強化社會安全體系之承諾。

法務部指出，組織犯罪具有眾暴寡、強凌弱之特性，危害社會甚大，邇來更有戕害人權之犯罪組織及共犯集團，招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削等案件，嚴重衝擊社會治安；日前亦有黑道幫派高調聚會，刻意壯大聲勢，公然挑戰公權力，引發民眾不安及社會不良觀感。

法務部強調，積極推動組織犯罪防制條例之修正，全面檢視法規範是否有不足之處，透過「加強規範密度」及「擴大沒收範圍」，以澈底剝奪組織犯罪之不法所得，強力抑制組織犯罪集團氣焰。

法務部表示，將持續秉持「強力瓦解、全面澈查、溯源斷根、除惡務盡」執法共識，全面查辦相關案件，主動向上溯源，務求清剿犯罪組織集團，絕不容許戕害國人之組織或黑道犯罪滋生蔓延。



法務部說明本次部分條文修正之重點如下：

一、刪除強制工作相關規定，以符合司法院釋字第812號解釋意旨。

二、增訂以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新臺幣300萬元以下罰金，以反制犯罪組織之氣焰，並周延公共安全之維護。

三、增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪而犯招募 他人加入犯罪組織罪。最重可處7年有期徒刑，得併科新臺幣2000萬元以下罰金，以遏止犯罪組織勢力擴張。

四、擴大具公務員身分犯招募他人加入或資助犯罪組織之 行為，加重處罰之規定。

五、擴大沒收範圍，澈底斷絕不法犯罪誘因。

六、修正偵查及歷次審判中均自白始得減輕其刑之規定，以符合鼓勵自白及使訴訟程序儘速確定之刑事政策。

七、修正犯本條例之罪，經判決有罪確定者，即不得登記為公職人員候選人，以杜絕黑道參政。