CNN：勝利日閱兵突顯「俄軍在烏東有多慘」　普丁被西方孤立

▲ 普丁9日發表勝利日演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9日慶祝蘇聯戰勝納粹的「勝利日」，在莫斯科紅場舉行閱兵，展現軍事力量，但CNN分析，今年的閱兵和俄軍在烏克蘭東部慘烈的戰況形成強烈對比，更突顯普丁在地緣政治上愈發被孤立。

CNN記者霍奇（Nathan Hodge）撰文指出，普丁在勝利日演說中，將入侵烏克蘭與二戰中的犧牲畫上等號，暗示西方全球主義菁英正共謀對抗莫斯科，認為烏克蘭不是合法國家，而是西方附庸國，在現場二戰老兵的簇擁之中，將自己塑造成救世主和捍衛者，捍衛被西方圍攻的俄羅斯。

俄國官媒報導，當天有逾500名參與對烏「特別軍事行動」的士兵參加紅場閱兵，普丁在演說中也將他們視為「偉大的衛國戰爭」（二戰）繼承者。

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

但烏克蘭人起身反擊，總統澤倫斯基已向國會「最高拉達」（Verkhovna Rada）提交法案，將官方勝利日慶祝活動從每年5月9日改為8日，並指責俄羅斯企圖霸佔反希特勒盟國的共同勝利。

普丁勝利日閱兵當天，澤倫斯基還在基輔接待一名重要訪客，也就是歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen），帶來歐洲對烏克蘭的承諾。

澤倫斯基也在和范德萊恩的聯合記者會上直言，俄軍沒能攻佔巴赫姆特，「這是他們希望在5月9日之前完成的重要軍事行動，不幸的是這座城市已經不付存在，一切都被徹底摧毀」，「他們需要征服一些東西，例如某座城市，來展現他們的勝利，但他們還未做到這一點。」

▲可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈亞爾斯（Yars）。（圖／達志影像／美聯社）

一年一度的勝利日慶祝活動本應盛大壯觀，更是普丁耀武揚威的大好機會，今年確實也扛出S-400防空系統及RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈發射器等軍事力量，卻不見俄軍的驕傲——現代坦克大規模遊行。

范德萊恩選在同一天到訪基輔，更突顯普丁被歐洲與西方孤立。在烏東戰場上，俄軍在巴赫姆特血戰中遭遇的挫敗也與紅場閱兵盛況形成鮮明對比。

俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）接連在Telegram上痛批俄軍領導階層，也清楚表明這一點。他9日寫道，烏軍正在巴赫姆特粉碎側翼，在札波羅熱重新集結，「一場反攻即將開始」，「他們很清楚，反攻會在陸地上進行，而不是在電視上」。

普里格津直言，勝利日已經屬於上一代，「勝利日是我們祖先的勝利，我們還未取得一丁點的勝利。」