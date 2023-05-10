8歲弟遭繼父狂虐！　澆滾水、逼坐爐子上「全身嚴重感染」慘死

▲ 年僅8歲的卡米萊克遭繼父活活虐死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭發生一起離譜事件，一名年僅8歲的男童遭繼父百般虐待，不僅拿菸燙他，還用滾水潑他、強迫他坐在爐火上，導致他嚴重燒傷，好不容易被救出繼父魔爪，搶救35天後仍不幸身亡。當地兒福機構披露他生前遭受的可怕對待，全國上下為之震驚。

根據《鏡報》，8歲男童卡米萊克（Kamilek）來自波蘭南部城市琴斯托霍瓦（Częstochowa），遭繼父虐待到陷入昏迷，空運送醫搶救35天後仍不治。生父在他死亡前幾天透露，卡米萊克病情迅速惡化。

醫院證實，卡米萊克已於8日上午死於多重器官衰竭，「卡米萊克今早去世，直接死因為漸進性多重器官衰竭，原因是大面積燒傷卻長期沒有治療，導致嚴重燒傷及全身嚴重感染」，唯一值得慶幸的是他在住院期間完全沒有意識，「沒有感受到任何一絲痛苦」。

卡米萊克27歲的繼父大衛（Dawid B）被控虐待，將滾水澆在他身上、強迫他坐在滾燙的爐子上，導致他的頭部、胸部及四肢都嚴重燒燙傷，四肢多處骨折，身上還有瘀傷及菸燙的痕跡，可見曾遭到毆打。

卡米萊克的母親瑪格達蓮娜（Magdalena B）則被控將孩子置於險境及協助丈夫虐待。檢察官指控，她有責任照顧自己的孩子及保護他免受大衛的傷害。