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美國衛生機構：女性乳房X光攝影篩檢「應從40歲開始做」

▲▼ 護士協助病人進行乳房X光檢查。（圖／CFP）

▲圖為護士協助病人進行乳房X光檢查。（示意圖／CFP）

中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國一個具影響力的衛生機構今天宣布，女性應從40歲起接受乳癌乳房X光攝影篩檢，而非50歲，說此舉可以拯救成千上萬人的生命。

法新社報導，根據官方數據，乳癌是美國第2大常見癌症，也是女性第2大癌症死因，每年奪走約4萬2000名女性和500名男性生命，非裔女性死亡率又比白人女性高出40%。

美國衛生及公共服務部任命、由獨立專家群組成的「美國預防工作小組」（U.S. The Preventive Services Task Force）先前已建議40幾歲的女性可自行選擇何時開始做篩檢，但新的指導方針可以多挽救19%的生命。

工作小組透過聲明表示：「在掌握了50歲以下民眾罹患乳癌的最新且更廣泛的科學資料之後，我們擴大了先前的建議，鼓勵所有女性從40歲開始每隔一年接受篩檢。」

基於證據， 美國預防工作小組這項最新建議，分類為等級次高的「B級」。

工作小組副主席尼柯森（Wanda Nicholson）說：「確保非裔女性從40歲開始篩檢是重要的第一步，這仍不足以改善我們在乳癌這方面所面臨的醫療不平等。」

這份草擬的建議適用於在罹患乳癌上有著「一般風險」的女性，包括有家族史或有緻密性乳房等其他風險因子的人；約半數女性具有緻密性乳房。

這份建議不適用的對象有四：有乳癌病史者，因有特定基因標記而處於高風險者，從很小開始接受高劑量放射治療者，或曾在切片檢查發現有高風險病灶者。

工作小組表示，至於75歲以上的人接受篩檢的利弊，則一直存在不確定性。

至於有緻密性乳房的女性，是否需要額外接受超音波或核磁共振檢查，作為乳房X光攝影在她們身上效果不佳的補強措施，工作小組指出，這方面還需要更多的研究才能釐清。

乳癌腫瘤及早發現，就能透過手術移除，而不必切除整個乳房。

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