攝理教鄭明析變態淫行　又有3名女信徒「慘遭性侵」！共計9人受害

▲南韓攝理教教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名國內外女信徒而入獄服刑10年，其罄竹難書的淫行被串流影音平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭發。最新消息，今年5月初又有3名女信徒指控，曾在修道院遭到鄭明析性侵，從鄭明析2018年出獄後至今，共有9人控訴被性侵。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，3名20至30多歲的攝理教女信徒本月初透過法律代理人丁珉榮（정민영）律師至忠南警察廳提告，她們指控從2018年至2019年間，曾經在鄭明析位於忠清南道錦山郡珍山面月明洞的修道院，慘遭鄭明析本人性騷，其中一名德國籍女信徒正在準備採取法律途徑。

▲南韓檢警3月23日上午大動作前往鄭明析位於忠清南道錦山郡月明洞的修道院和住處進行扣押搜查。（圖／達志影像／newscom）

鄭明析過去曾因性侵多名女信徒而遭判入獄服刑10年，然而他2018年2月出獄後卻仍死性不改，向信徒們洗腦、宣稱自己是「彌賽亞」（救世主），2018年2月至2021年9月在修道院性侵29歲香港籍女信徒葉萱（韓文名鄭秀晶）高達17次，2018年7月至該年年底涉嫌撫摸31歲澳洲籍女信徒身體特定部位，慘遭羈押起訴，目前一審（大田地方法院）仍在進行中。

而2018年8月，鄭明析同樣被指控在修道院搭乘高爾夫球車時，撫摸韓籍女信徒身體特定部位。

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

另外，去年12月至今年1月，有3名韓籍女信徒表示她們從2018年便在教會設施內慘遭鄭明析多次性侵與性騷，目前忠南警察廳女性青少年犯罪搜查隊仍在偵辦中。

攝理教「第二把交椅」、一度被視為鄭明析接班人的40多歲女牧師鄭祖恩（本名金知善）等其他8人疑似涉嫌協助鄭明析犯案，因此同樣被追加起訴。

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