偵測北韓導彈！美日韓擬建構即時共享情報體系　美軍串連日韓雷達

▲美日韓決定針對北韓導彈即時共享資訊。圖為北韓ICBM「火星-18型」發射升空後實施第1段、第2段的分離。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）核武導彈威脅全面升級，4月13日更首度試射使用固態燃料的洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型。為此，美國、日本、南韓協商，探測、追蹤北韓導彈的雷達系統將採美軍互聯的方式，讓美日韓三國能夠即時共享北韓飛彈數據和相關情報，藉此改善日本追蹤失敗的情況，並協助日本有效攔截北韓導彈。

根據日媒《讀賣新聞》，美日韓三國國防長官擬定6月在新加坡舉行會談，針對美日韓導彈情報即時共享的方案進行協商，並於敲定後儘速啟用。具體而言，南韓軍、駐韓美軍，以及日本自衛隊、駐日美軍各自所使用的雷達和指揮管制系統，將經由美國印太司令部進行連接，使美日韓三國能即時共享北韓軍事情報。

當局認為，由於日本、南韓之間並非屬於同盟國關係，日韓的雷達系統無法直接互相連結，因此必須經由日韓兩國的同盟國美國，互相即時共享軍情，這才是最適當的方案。

從法律層面來考慮，美國、日本、南韓研擬靈活運用2014年所簽訂的《美日韓軍情共享協定》（TISA）來達成軍情共享。南韓國防部昨（9）日表示，「目前仍在協商相關的履行方案。今年4月在韓美日安全會議（DTT）上，就即時共享北韓導彈警報軍情上，以協議將廣泛靈活運用包括TISA在內的所有系統。」

據悉，美日韓三國元首去年11月在柬埔寨金邊舉行峰會時，便決定將建構一套美日韓三國即時共享北韓導彈探測和追蹤資訊的系統，之後針對具體履行方案持續進行協商。《讀賣新聞》指出，在G7（七大工業國組織）廣島峰會時，將於19至21日舉辦美日韓元首會談，屆時將敲定即時共享飛彈情報的最終方案。

報導分析，由於和日本相較之下，南韓軍隊在距離上更靠近北韓發射飛彈的地點，因此透過部署在地面上的預警雷達系統，南韓可以比日本更快偵測到北韓發射導彈的情況。

根據《韓聯社》，對於美日韓三國是否將即時共享北韓導彈軍情，南韓總統辦公室高層表示，「從去年11月韓美日三國元首會談時，就已協議共享北韓導彈軍情，目前三國軍方正在研擬一套系統。」