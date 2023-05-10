巴士墜50m撞蜂窩「殺人蜂群攻」活活螫死4人　全身密麻紅點慘況曝

▲整輛巴士墜落掉進咖啡園，過程中撞到蜂窩，大量殺人蜂飛出攻擊人類。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

中美洲國家尼加拉瓜一輛巴士8日失控墜落約50公尺深谷，儘管此時車上45名乘客全都幸運存活，但卻因車輛墜落過程中撞到蜂窩，大量殺人蜂飛出攻擊人類，造成至少4人死亡。依據當地媒體曝光的照片，死者身上多個部位出現紅點，全都是被蜜蜂螫的傷痕。

每日星報報導，這輛巴士當時位在聖塞瓦斯蒂安德亞利（San Sebastian De Yali）地區，由22歲司機埃雷拉（Santos Ismael Herrera）駕車上路，但途中車輛突然出現機械故障問題，最終整台失控墜落約50公尺深谷，掉進咖啡園。

當時車上45名乘客都還活著，不過在墜落過程中，車輛撞到多個非洲化蜜蜂（Africanized bee，俗稱「殺人蜂」）的蜂窩，大量殺人蜂飛出攻擊人類。

儘管當地人試著幫忙巴士內部的人，但由於蜂群的關係，無法靠近，最終直到醫療與消防人員到場後，才把傷者救出送往醫院。目前尚不清楚總共有多少人在這起事件中受傷，但已知有4人死亡，年齡介於8歲至47歲，最小的死者是一名8歲女孩。

依據當地媒體曝光的照片，死者身上全都是被蜜蜂螫的傷痕，臉部、胸口、腹部、手臂全是密麻紅色小點。當局已針對此事件展開調查。