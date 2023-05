美國五角大廈證實　烏克蘭用愛國者擊落俄匕首極音速飛彈

▲美國五角大廈發言人賴德。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國五角大廈9日證實,烏克蘭軍方使用美製愛國者飛彈防禦系統擊落俄羅斯Kh-47「匕首」(Kinzhal)極音速飛彈。此前有知情人士透露,烏軍在現實世界成功展現攔截極音速飛彈的能力,美方視其為重大進展。

綜合國會山報、CNN報導,烏克蘭6日宣稱在基輔上空使用愛國者系統攔截俄羅斯匕首極音速飛彈,此種飛彈飛行速度可達音速的10倍。消息指出,烏軍此次攔截行動是由前往美國奧克拉荷馬州受訓的烏克蘭人員執行,當時並沒有美國顧問在場。

對此,五角大廈發言人賴德(Pat Ryder)9日證實,烏軍使用美製愛國者飛彈防禦系統擊落一枚俄羅斯飛彈,這是美國與國際社會向烏克蘭提供更廣泛防空能力的一部分,美國及盟國、合作夥伴將持續給予地面防空能力與彈藥,協助烏克蘭掌控主權領空,幫助烏克蘭保護其公民免受俄羅斯巡弋飛彈與伊朗無人機的襲擊。

知情人士透露,美國對於烏克蘭宣稱成功攔截極音速飛彈的準確性相當有信心,且在這之前,愛國者系統攔截極音速飛彈的能力僅存在於理論上,如今烏軍成功在現實世界中做到,被五角大廈內部視為重大進展。另外,這起行動執行當下並無美方顧問在場,這對於美國國防部來說是一項重大投資回報。

