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科技CEO遺體找到了　「搭Uber人間蒸發」1年半後曝屍廢棄庭院

▲▼美國洛杉磯科技公司CEO博曼恩（Beau Mann）搭乘Uber後神秘失蹤，近1年半後遺骸尋獲。（圖／翻攝臉書Help Find Beau Mann）

▲博曼恩搭乘Uber後神秘失蹤，如今他的遺骸已被尋獲。（圖／翻攝臉書Help Find Beau Mann，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

美國洛杉磯一起離奇案件出現進展，39歲的科技公司首席執行長（CEO）博曼恩（Beau Mann）搭乘Uber之後神秘失蹤，歷經將近1年半搜索，他的遺骸終於在某棟廢棄建築物的庭院被找到，距離當初下車地點僅約1英里（約1.6公里）。

CBS及今日美國等外媒報導，聖塔莫尼卡（Santa Monica）警方6日透過牙科紀錄證實遺骸屬於博曼恩，洛杉磯法醫辦公室正在努力確認真正死因。

根據警方說法，2021年11月30日，博曼恩於下午2時6分前往辦公室附近的7-11，坐上Uber不到10分鐘，就在下午2時15分傳訊息通報911。行程結束後，他在聖塔莫尼卡下車，就此銷聲匿跡，未料被尋獲時已經不幸去世。

▲▼美國洛杉磯科技公司CEO博曼恩（Beau Mann）搭乘Uber後神秘失蹤，近1年半後遺骸尋獲。（圖／翻攝臉書Help Find Beau Mann）

博曼恩2015年創立數位健康公司Sober Grid，為那些正與毒癮對抗的人們提供網路社群，彼此督促扶持。該公司聲明指出，「他在早年歷經毒品和毒癮後，把注意力和熱情轉向幫助他人…Sober Grid已經拯救成千上萬條性命，未來也將繼續這麼做下去。」

家屬也於7日表示，「博是一個美麗的靈魂，一生中最美好的時光都用來幫助他人。我們想念他富有感染力的微笑，以及每天的積極態度。我們知道，他的精神與熱情會透過他的公司Sober Grid繼續存在。」

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