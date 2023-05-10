潛艇堡沒有「100%鮪魚」　她提告又撤告！SUBWAY要求賠2千萬訴訟費

▲美國加州一名婦人因連鎖速食店SUBWAY販售的鮪魚潛艇堡並非含有「100%鮪魚」提告。（圖／翻攝Subway官網）

圖文／鏡週刊

美國加州一名婦人妮莉瑪（Nilima Amin）因連鎖速食店SUBWAY販售的鮪魚潛艇堡並非含有「100%鮪魚」，所以對SUBWAY提起訴訟，不過她提出告訴後，發現自己懷有身孕，嚴重的孕吐讓她暫時決定撤告，等身體健康時再繼續告。此舉惹毛SUBWAY，認為妮莉瑪提告已經影響商譽，SUBWAY希望法院駁回妮莉瑪提的集體訴訟，還要求她的律師團隊至少得付61.8萬美元訴訟費。

《路透》報導，妮莉瑪認為鮪魚潛艇堡裡不是100%的鮪魚，裡面添加了其他魚類、雞肉、豬肉和牛肉，甚至可能根本沒放鮪魚，並聲稱她在提告前起碼買了100次SUBWAY鮪魚潛艇堡。

因此她決定起訴SUBWAY，還找其他同樣不滿的顧客提起集體訴訟，他們批評SUBWAY藉著廣告營銷，誘騙顧客購買不符合實際成分的商品，讓他們以為自己吃鮪魚潛艇堡就能獲得健康。

但妮莉瑪之後決定撤告，原因為她懷第3個孩子時嚴重孕吐，身體也非常虛弱，讓她無法履行作為原告的義務，想等身體健康一點時再處理訴訟問題。針對妮莉瑪提告，SUBWAY反駁，妮莉瑪的控訴根本毫無根據，且他們的律師可能意識到，SUBWAY不會那麼容易支付和解金。

SUBWAY則認為妮莉瑪的訴訟登上媒體，對他們的商譽造成嚴重傷害，並要求法庭駁回訴訟，還要求妮莉瑪的7名律師得支付SUBWAY至少61.8萬美元（約1912.7萬元新台幣）的訴訟費。



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