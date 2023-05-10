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社會 社會焦點 保障人權

台南安南工廠凌晨火警！4廠房全面燃燒　警消急灌救

▲▼ 台南安南區工廠火警 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南安南區工廠火警。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南安南區10日凌晨發生工廠火警！據消防局表示，今凌晨3時許獲報，工明二路一處工廠火警，消防立即出動16車38人前往救援，抵達現場時發現有4間廠房起火，且已陷入全面燃燒，消防人員緊急灑水管就，並於1小時後撲滅火勢，詳細起火原因仍待調查釐清。

▲▼ 台南安南區工廠火警 。（圖／記者林悅翻攝）

這起火警發生在10日凌晨3時許，整個火勢一發不可收拾，工廠全部陷入火海，甚至還有延燒情形，消防人員緊急布下水線灌救，並於1個小時後控制火勢，所幸火警並無造成人員傷亡。

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