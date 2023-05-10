中國報復加拿大驅逐外交官　杜魯道：不會被恫嚇

▲加拿大總理杜魯道面對中國不退卻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

因中國駐加拿大領事官員趙巍參與威脅國會議員莊文浩，及其在香港的親人，加拿大8日宣布驅逐趙巍，中方隨即以驅逐加拿大外交官員作為報復。對此，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大不會被中方恫嚇。

路透社報導，杜魯道在加拿大首都渥太華表示，「我們明白會有報復行為，但我們不會被恫嚇，我們會繼續盡一切必要的舉措，保護加拿大公民不被外國勢力干擾。」

加拿大在2018年於機場逮捕華為技術長孟晚舟後，中國也逮捕加國商人作為報復，之後兩國間的爭端不斷發酵，此次事件更因為趙巍恐嚇威脅莊文浩及其在港親屬，加大了兩國摩擦。

部分人擔心可能因此對加拿大經濟造成影響。中國去年對加拿大進口貨量增加了16％，達到748億美元（約新台幣2.29兆元），中國也是自美國之後，加拿大的第二大貿易夥伴。

中國去年解除加拿大最大宗作物油菜籽長達3年的進口禁令，中國也是加拿大鉀肥和小麥的最大進口國。加拿大農業食物政策機構（CAPI）負責人麥坎（Tyler McCann）表示，「只要是和中國，凡是都有風險」，但中國近年對糧食安全比往年來得重視，代表相關的風險可能會降低。

俄烏戰爭影響，全球小麥和植物油的供應更加緊繃，可能會讓中國更難對從加國進口的小麥和油菜籽下禁令。前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）認為，中方的回應相對謹慎，因為他們大可以驅逐一名或多名加國外交高級官員。

不過趙樸也說，他不會預期中國會恢復經濟制裁，因為北京當局在強硬的疫情清零政策後，正試圖向外國企業保證，他們可以在中國經商和工作。