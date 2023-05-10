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國防大學「上校教授」遭爆報告88％抄襲　詐領補助破百萬

政戰學院新聞系系主任傅文成，遭控一稿兩投、詐領補助。（翻攝國防大學臉書）

▲政戰學院新聞系系主任傅文成，遭控一稿兩投、詐領補助。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國防大學政治作戰學院是國軍培養政戰軍官的搖籃，不過，校內教授卻傳出涉嫌違反學術倫理、詐領補助、論文抄襲等醜聞，其中又以新聞系主任傅文成上校的情況最為嚴重。

本刊最近接獲投訴，指傅文成與博士班學生顏瑞宏上校，2人聯手將研究報告稍作修改、一稿兩投，分別向國防部、科技部申請經費補助，一共獲得超過100萬元，看不下去的吹哨者向校方檢舉卻石沉大海。

吹哨者告訴本刊，傅文成、顏瑞宏共同撰寫的研究報告，第一篇題目是「台灣民眾對兩岸戰爭判斷與國防政策支持影響之實驗」，發表日期為2021年10月，經費補助單位是國防部；1年後，傅又以「危機就是轉機：台灣民眾戰略感知、媒體因素對台海戰爭態度與國防政策支持的影響」為題，向科技部申請64萬元的研究經費。

傅文成寫的2份研究報告涉嫌自我抄襲，連圖表都一模一樣。（吹哨者提供）

▲傅文成寫的2份研究報告涉嫌自我抄襲，連圖表都一模一樣。

吹哨者指控，這2份報告根本是同一個研究案，不但研究成果90％相同，從時間軸來看，2案獲國防部、科技部經費補助的時間相差1年，但執行計畫時間重疊，深入比對後也可發現，2份報告的研究動機與目的、研究方法、研究結果高度相似。

除了這2份報告外，吹哨者也指控，傅文成2018年的研究報告「網路偽新聞的應處」，與同年6月刊登於中華傳播學刊的報告「以大數據觀點探索網路謠言的網路模因傳播模式」，相似度也極高，差別只是將「謠言」與「偽新聞」二個名詞對調。

政戰學院博士生顏瑞宏上校（圖），被控與傅文成聯手詐領補助。（翻攝軍聞社）

▲政戰學院博士生顏瑞宏上校（圖），被控與傅文成聯手詐領補助。

為確認吹哨者的指控是否屬實，本刊除了透過論文比對系統Turnitin進行多次比對，也請多位學者詳讀內容研判，結果證實相關報告的確涉嫌抄襲、一稿二投，其中「以大數據觀點探索網路謠言的網路模因傳播模式」報告，有高達88％的內容引用其他人發表過的論文，而「網路偽新聞的應處」比例也達77％。

至於「危機就是轉機：台灣民眾戰略感知、媒體因素對台海戰爭態度與國防政策支持的影響」與「台灣民眾對兩岸戰爭判斷與國防政策支持影響之實驗」引用其他人論文的比例雖然不高，只有10％，但2篇的內容高度雷同，不僅研究時間接近，且樣本數都是804份。此外，2篇報告的前言、結論，甚至是摘要、研究方法、研究結果幾乎一模一樣。

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【論文抄襲連環爆2】系主任鑽漏洞規避審查　1數字漏餡學者驚呼太巧了
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