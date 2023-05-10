拜登宣布　5／12起入境美國免疫苗證明

▲在拜登的宣布下，美國撤銷疫苗證明的入境要求。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登周二（9日）宣布，撤回對國際旅客入境美國的COVID-19疫苗證明要求，聯邦政府雇員與承包商也不再需要出示疫苗證明。

路透社報導，拜登9日宣布，於美東時間5月12日午夜0時1分（台灣時間12日下午12時1分）起，解除美國的COVID公共衛生緊急狀態。

拜登政府於2021年9月祭出規定，要求約350萬名的聯邦雇員以及承包商，必須接受COVID-19疫苗接種，否則就會被開除或遭紀律處分，不過在法院一系列的裁決下，過去一年多來都未強制執行。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）表示，政府已針對公眾衛生要求做出決定，即撤回對外國入境美國旅客、聯邦雇員與承包商的疫情證明要求。





▲外籍旅客入境美國不再需要提供COVID-19疫苗證明。（圖／達志影像／美聯社）

吉哈表示，要求美國勞工接種疫苗的政策，促使全美超過90％的勞工完成接種，「我們認為這些規定保護了數以千計的性命，但現在情況已經不同了。」

拜登政府去年6月針對由空路入境美國的旅客，取消必須出示COVID-19陰性證明的要求，但仍維持美國疾病預防及控制中心（CDC）疫苗接種證明的要求。

當時此項規定，讓塞爾維亞籍的網球球王喬科維奇（Novak Djokovic）無法入境參加美國公開賽，因為他沒有接種疫苗，事件在當時還引發不小的爭議。

國土安全部也不會再要求從陸路或郵輪入境美國的外籍旅客，出示疫苗接種證明。對於啟蒙工作教育者與政府認證醫療機構的員工，美國衛生及公共服務部也將撤銷疫苗接種要求。