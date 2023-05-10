《全明星》女星「陽台激吻撫摸」他突蹲下！　頭埋進大腿調情40分鐘

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《全明星》艾薇「陽台激吻撫摸」吳霏突蹲下！　頭埋進大腿調情40分鐘

真！全明星姐弟戀1／吳霏深夜哈菸秀阿兵哥6塊腹肌　揪艾薇陽台上演親親摸摸樂

▲艾薇上月底在台北華山首度專場開唱，吸引許多粉絲支持。（圖／取自艾薇臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

25歲艾薇與22歲師弟吳霏2022年爆出姊弟戀，當時時報周刊CTWANT曾直擊吳霏揪全家人幫忙女友挑家飾、搬床墊，之後兩人更一起待在吳霏家中直至深夜都未再出門。時間快轉來到2023年4月28日，本刊一路相陪繼續見證「艾霏戀」，當晚深夜11點，艾薇結束在台北市華山舉辦的人生首場售票演唱會後，連更換舞台服裝的時間都省下，隨即獨自搭車前往新北市某住宅大樓，就為了與該處住戶吳霏來場深夜約會，而她則在深夜11點45分順利到達目的地。

演唱結束後艾薇換掉靴子但著同套服裝搭車奔至吳霏家。（圖／本刊攝影組）

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▲演唱結束後艾薇換掉靴子但著同套服裝搭車奔至吳霏家。（圖／本刊攝影組）

吳霏在陽台上抽菸，艾薇熱情地從後方抱住吳霏。（圖／本刊攝影組）

▲吳霏在陽台上抽菸，艾薇熱情地從後方抱住吳霏。（圖／本刊攝影組）

吳霏抽完菸之後隨手將菸蒂彈到樓下。（圖／本刊攝影組）

▲吳霏抽完菸之後隨手將菸蒂彈到樓下。（圖／本刊攝影組）

就在艾薇抵達吳霏住處的20分鐘後，此時已是4月20日零點5分，突然就聽到該社區上方傳出女生響徹雲霄、如同銀鈴般的笑聲，記者一聽就知道是艾薇的聲音，甜美的笑聲就像她當年參加《聲林之王2》比賽時的歌聲一樣辨識度極高，繼續循著聲音的方向望去，果真就在陽台上看到艾薇與吳霏的身影。

才丟完菸地沒多久吳霏又再點一支菸，看來菸癮不小。（圖／本刊攝影組）

▲才丟完菸地沒多久吳霏又再點一支菸，看來菸癮不小。（圖／本刊攝影組）

小倆口不知講到什麼十指緊扣顯得很開心。（圖／本刊攝影組）

▲小倆口不知講到什麼十指緊扣顯得很開心。（圖／本刊攝影組）

艾薇忽然撲上去熊抱吳霏，肢體接觸頗多。（圖／本刊攝影組）

▲艾薇忽然撲上去熊抱吳霏，肢體接觸頗多。（圖／本刊攝影組）

仔細一看這對好感情的姊弟，姊姊艾薇身上雖然仍穿著那件螢光色澎澎袖上衣，下身那件牛仔短褲則已失蹤，換上穿著黑色緊身短褲，倚牆坐在椅子上，而弟弟吳霏則站在牆邊抽煙，不停地吞雲吐霧，兩人沒多久後，艾薇就起身向無尾熊一樣地雙手環抱著男方，調情畫面看來相當唯美浪漫。

吳霏抽完菸又再度順手把菸蒂往樓下彈。（圖／本刊攝影組）

▲吳霏抽完菸又再度順手把菸蒂往樓下彈。（圖／本刊攝影組）

不知是否開唱完熱力未減，艾薇又緊抱著吳霏，吳霏也伸手還抱艾薇。（圖／本刊攝影組）

▲不知是否開唱完熱力未減，艾薇又緊抱著吳霏，吳霏也伸手還抱艾薇。（圖／本刊攝影組）

緊緊擁抱的兩人順勢激吻起來，看得出愛火正炙。（圖／本刊攝影組）

▲緊緊擁抱的兩人順勢激吻起來，看得出愛火正炙。（圖／本刊攝影組）

聊天的過程中，兩人不時有肢體接觸，艾薇一下子把手伸出和吳霏十指交扣，一會兒又手摸對方的胸膛上下游移，接著整個人撲上去熊抱。而吳霏邊吞雲吐霧邊對著樓下像是吐口水，講著講著還張開雙手扭腰擺臀、手舞足蹈起來，一旁的艾薇邊拍手附和對方，接著兩人似手緊牽，小小的陽台頓時成為兩人歡愉的舞台。

情到濃時，兩人的動作變得更加火花四射，隨著艾薇再次起身抱住男方，吳霏也雙手也順勢抱著女方，並低頭嘴對嘴輕輕吻了艾薇，本以為只是小小蜻蜓點水，之後他再次深吻了幾秒鐘。又過了一會兒，吳霏半個小時內向樓下丟了第三次菸蒂，公德心這堂課需要重修。可能是愛人當前難以抵擋，只見他忙著蹲下身子，雙手放在艾薇腿上，接著貌似親吻大腿，把頭整個埋進去，畫面充滿羅曼蒂克，很是唯美。一番浪漫後，吳霏起身，拉起上衣撫摸自己的腹肌，不知是否在當兵這段時間練得更壯。

一陣激吻後，吳霏第三次往樓下丟菸蒂。（圖／本刊攝影組）

▲一陣激吻後，吳霏第三次往樓下丟菸蒂。（圖／本刊攝影組）

吳霏蹲下來用雙手撫摸艾薇大腿。（圖／本刊攝影組）

▲吳霏蹲下來用雙手撫摸艾薇大腿。（圖／本刊攝影組）

吳霏低頭親吻艾薇大腿，感覺十分溫柔。（圖／本刊攝影組）

▲吳霏低頭親吻艾薇大腿，感覺十分溫柔。（圖／本刊攝影組）

歡樂的時間過得特別快，在陽台待了超過40分鐘後，艾薇、吳霏兩人在零點46分走回屋內。看來姊弟戀至今差不多一年過去，這段關係也已經進展到能在陽台上大方談情說愛。

對於艾薇、吳霏兩人是否交往中？艾薇經紀公司「喜鵲娛樂」代藝人回應：「謝謝大家關心，做為一個歌手，我專注在自己專業上努力，未來我也會更注意、更加油做好自己該做的，不會讓大家失望。」而吳霏經紀人則是回應本刊表示：「謝謝大家關心，藝人私人交友領域公司都予以尊重。」

提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

兩人動作舉止親密，充滿浪漫氣氛，令人臉紅心跳。（圖／本刊攝影組）

▲兩人動作舉止親密，充滿浪漫氣氛，令人臉紅心跳。（圖／本刊攝影組）

幾番浪漫後，吳霏忽然拉起上衣，撫摸自己的腹肌。（圖／本刊攝影組）

▲幾番浪漫後，吳霏忽然拉起上衣，撫摸自己的腹肌。（圖／本刊攝影組）

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