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川普被認定「性侵」作家卡洛爾　判賠500萬美元

▲▼ 前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控川普性侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控川普性侵。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約9日綜合外電報導

陪審團今天判定，美國前總統川普曾在1990年代性侵專欄作家卡洛爾，後來還藉由否認性侵指控來誹謗她，川普在這起民事訴訟須支付卡洛爾500萬美元賠償和懲罰性損害金。不過陪審團駁回卡洛爾的強暴指控。

川普自此案上月25日開審以來一直沒有出庭。他在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文直斥這項判決「非常糟糕」，並表示「我完全不知道這個女人是誰」。

川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，川普將上訴，此案只要還在上訴，川普就不用支付這筆賠償金。

紐約曼哈頓（Manhattan）聯邦法院宣讀9人陪審團的判決時，卡洛爾（E. Jean Carroll）和律師團緊握著手。

卡洛爾戴著太陽眼鏡，露出笑臉，和律師凱普蘭（Roberta Kaplan）一起離開法院，然後進入座車，未對記者發言。

現年79歲的卡洛爾曾是前時尚雜誌Elle的專欄作家，她去年對76歲的川普提告，指控川普於1995年或1996年在曼哈頓的柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司更衣室性侵她，後來還藉由否認這項指控來誹謗她。

卡洛爾以巨大的疼痛和苦楚、持久的心理創傷和隱私被侵犯為由，尋求損害賠償。

川普在2017年至2021年擔任美國總統，正在爭取2024總統大選的共和黨提名人，目前在民調領先群倫。川普說，卡洛爾的指控完全是捏造，目的在於推動她2019年回憶錄銷量。

根據陪審團3日觀看的作證影片，川普否認認識卡洛爾，說她的性侵指控是場「騙局」，堅稱卡洛爾不是他喜歡的類型，還說這是最荒謬、噁心的故事。

專家表示，這項判決不太可能影響川普的核心支持者，負面影響可能很小，僅限於城郊婦女和溫和派共和黨人。

川普3月底遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事起訴的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」，以換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。

他上月4日出庭面對歷史性刑事起訴，對封口費案調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。不過川普在被起訴後，民調支持度不降反升。

 

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