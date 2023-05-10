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賈伯斯稀有簽名支票！競標價破160萬元　蘋果原始名稱曝光

▲賈伯斯創辦蘋果同年開的支票，競標價已突破5萬美元。（圖／翻攝RRAUCTION）

▲賈伯斯創辦蘋果同年開的支票，競標價已突破5萬美元。（圖／翻攝RRAUCTION）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）已故創辦人賈伯斯簽名相當稀少，近日一張附有他簽名的早期支票被拿出來拍賣，預期以至少2.5萬美元（約新台幣74萬8465元）售出，但現在競標已突破5萬美元（約新台幣150萬元），這張支票也透露出蘋果早期的公司名稱「Apple Computer Company」。

綜合外電報導，這張支票簽署的日期為1976年7月23日，就是蘋果公司成立的同一年，當時賈伯斯把支票簽給現已倒閉的公司「Crampton, Remke & Miller」。拍賣清單上寫道，支票上使用的蘋果公司最原始的名稱「Apple Computer Company」，地址也是第一個官方地址，「770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto」，這是賈伯斯在家中車庫營運蘋果時，用於回信和郵寄服務的地址，支票保存非常完整，封裝在PSA／DNA認證夾中。

賈伯斯出了名的不喜歡簽名，因此有他簽名真跡的東西相當稀少。該張支票面額為175美元，它的拍賣價格將遠遠大於它的面額，拍賣會原先預期至少以2.5萬美元售出，不過截至台灣時間今（10日）5時，已有23次的競標出價，現已被喊到5萬3141美元（約新台幣163萬3480元）。

支票上因為有賈伯斯的簽名以及當年「Apple Computer Company」公司名而相當具有保存價值，蘋果於1977年改為Apple Computer, Inc.，直到2007年才更名為現在的Apple Inc.。

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