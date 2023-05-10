美退役少將：未來1年內可以看到台美軍隊一起行動

▲美軍退役少將表示，未來6到12個月內，將可以看到美軍與台灣軍隊一起行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美台近年持續深化軍事交流及合作，美國退役海軍少將、保衛民主基金會（FDD）網路科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery）5日受訪時表示，未來6到12個月內，將可以看到美台空軍、海軍及陸軍特種部隊共同行動。

蒙哥馬利5日接受《美國之音》訪問時表示，過去5到10年，美國國會多次希望國防部與台灣海、空軍共同演習，但五角大廈並未如此做，因為歐巴馬、川普或拜登政府都不願因此與中國產生摩擦。

如今隨著「2023年國防授權法案」在去年12月正式簽署。蒙哥馬利說，美國國會要求國防部與台灣進行兵推、桌面演習和作戰演習。法案規定，需深化與台灣的軍事交流，強化台灣防衛能力，並授權未來5年向台灣提供100億美元的軍援、加速處理台灣軍購處理。

蒙哥馬利指出，目前美國正遵照法案內容實施行動，未來6到12個月內，將開始看到美台海軍、空軍及特種部隊一起行動。

《華爾街日報》今年2月曾引述不具名美方官員消息，稱美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，相較原先的30人，數量增加超過3倍。另根據《中央社》今年4月報導，目前美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅。