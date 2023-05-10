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勝利日當天　瓦格納首腦控俄軍「從前線逃跑」：無能愚蠢

▲瓦格納傭兵團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）威脅從巴赫姆特撤軍。（圖／路透）

▲瓦格納傭兵團首腦普里格津先前曾在陣亡的士兵前拍片抨擊俄軍高層。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

在俄羅斯「勝利日」當天，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）9日指控，俄軍一支部隊「逃離」烏克蘭東部巴赫姆特附近的前線陣地，並批評俄軍領導層「愚蠢」、俄國政府根本沒有能力捍衛國家。

根據德國之聲（DW）和法新社報導，普里格津稱俄國國防部的一支部隊9日從前線「逃離」，使得瓦格納的側翼暴露，前線陷入危險之中。普里格津還說，士兵們拋棄陣地是因為俄軍指揮官的「愚蠢」，痛批俄軍高層下達「犯罪般的命令」。

普里格津表示，「士兵們不應該因為指揮官的愚蠢而死」。他又再度揚言說，如果俄羅斯政府不盡快提供彈藥，瓦格納將從巴赫姆特的前線撤出。過去一段時間，瓦格納傭兵一直守在巴赫姆特的最前線，普里格津先前曾站在陣亡士兵的遺體前錄製一段譴責俄軍高層的影片，之後俄國當局承諾會向瓦格納集團提供更多彈藥。

數個月以來，巴赫姆特一直是俄軍和烏軍爭奪的焦點，雙方在此地都損失慘重，但由於前線彈藥短缺，瓦格納集團不斷揚言要從巴赫姆特前線撤出。本月9日正好是俄國紀念第二次世界大戰結束的「勝利日」，普里格津在當天再度批評俄軍高層並揚言撤軍，並指控俄國高階將領「欺騙」普丁有關烏克蘭的戰況。

在普里格津透過影片批評俄國高層的同時，莫斯科紅場上正舉行勝利日閱兵，並且透過電視在俄羅斯全國轉播。但值得一提的是，今年的勝利日閱兵規模比往年低調許多，包括取消戰機飛行表演，甚至僅有一輛前蘇聯的T-34坦克參與閱兵儀式，其他展示裝備則包括S-400防空系統、亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈，虎-M（Tigr-M）多功能裝甲車等。

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