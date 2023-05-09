美國公布最新乳癌預防指引　女性滿40歲應「每兩年篩檢一次」

▲美國預防醫學工作小組建議女性從40歲起每兩年接受一次乳癌篩檢。（示意圖／123RF）



記者王致凱／綜合報導

美國預防醫學工作小組（USPSTF）9日公布最新的乳癌預防指引草案，建議女性應從40歲開始，每兩年接受一次乳癌篩檢，尤其是如果家族內其他成員曾有乳癌病史。工作小組預計，新指引能夠挽救更多性命。

根據美國NBC新聞報導，預防醫學工作小組原先在2016年公布指引說，建議女性從50歲開始每兩年接受一次篩檢，但最新研究發現，從2015年至2019年，40歲至49歲女性的發病率每年都增加多達2％。

預防醫學工作小組副主席尼克森（Wanda Nicholson）表示，「根據我們的新指引，可以多挽救20％的女性生命。」她補充說，如果女性個人過去就有乳腺癌病史，或者有家族遺傳病史、檢體曾有異常的女性，可能需要更頻繁的接受乳癌篩檢，以及早發現和治療。

另一方面，許多醫師認為預防醫學工作小組的新指引或許力度仍不夠。耶魯大學醫學院放射和生物醫學成像副教授杜蘭（Melissa Durand）表示，婦女每年都進行一次乳癌篩檢的話，更有機會在癌症初期進行最有效治療；她說，「如果我們每兩年才進行一次篩檢，可能就會錯過了」。

除此之外，美國癌症協會和美國放射學會也都建議婦女，應該從40歲起每年進行一次乳癌篩檢。根據美國疾病控制和預防中心在2019年的調查數據，大約只有60％年齡在40歲至49歲的女性，曾在2年內接受過至少一次乳房X光檢查。

美國放射學會先前也更新指引方針，建議所有女性應在25歲時與醫師討論，以瞭解自己是否需要提早接受乳癌檢查。另外，美國放射學會還建議在50歲以前曾有乳癌個人病史的女性每年應接受一次核磁共振檢查。