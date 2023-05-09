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深入烏克蘭馬力波！美聯社鏡頭拍攝「俄軍圍城慘況」　獲普立茲獎

▲▼馬力波婦幼醫院遭俄軍襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭馬力波婦幼醫院去年3月慘遭俄軍襲擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

美國新聞業最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prizes）今天揭曉，美聯社因為報導俄烏戰爭獲得兩個獎項，包括最高殊榮公共服務獎；「紐約時報」因報導俄羅斯全面侵烏，榮獲國際報導獎。

美國最高法院去年推翻讓全國墮胎合法化的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決後，「華盛頓郵報」記者吉欽納（Caroline Kitchener）因報導美國墮胎案榮獲國內報導獎。現在任職於紐時的沙斯洛（Eli Saslow）替華郵贏得特稿寫作獎。

路透社在兩個類別列入決選名單。在國際報導類別中，普立茲獎委員會表揚路透社刊出的4部曲調查報導，揭露奈及利亞軍方與伊斯蘭主義叛亂分子作戰時，嚴重侵犯婦孺人權。在國內報導獎類別中，路透社因為刊出一系列報導，揭發美國阿拉巴馬州汽車零件供應商與家禽屠宰場廣泛使用童工，入圍決選。

一年一度的普立茲獎在1917年首度頒發，是美國新聞業的最高榮譽。普立茲獎是以報紙出版人普立茲（Joseph Pulitzer）的名字命名。普立茲於1911年過世，身後留下的遺產被用來設立普立茲獎，並在哥倫比亞大學（Columbia University）成立新聞學院。

普立茲獎中被視為最高榮譽的公共服務獎，今年頒給美聯社記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）、馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）、史提潘年科（Vasilisa Stepanenko）與希南特（Lori Hinnant）。去年春季烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭俄軍砲轟時，他們仍待在現場記錄平民遭殺害事件。

馬洛列卡也是美聯社獲得突發新聞攝影獎的駐烏克蘭團隊成員。

▲▼馬力波婦幼醫院遭俄軍襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

在宣布得獎者之前，普立茲獎委員會共同主席、波因特學院（Poynter Institute）校長布朗（Neil Brown）聲援「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。格什科維奇在進行採訪報導時遭到拘禁，俄羅斯有關當局指控他犯下間諜罪。

美國對俄羅斯逮捕格什科維奇表達反對，呼籲莫斯科當局撤案。

布朗說：「普立茲獎委員會與全球許多組織一同要求立即釋放格什科維奇。他跟許多人一樣，只是在做自己的工作。」

阿拉巴馬州新聞網站AL.com贏得兩項普立茲獎，分別為地方新聞報導獎與評論獎。

「洛杉磯時報」因揭發地方議會成員涉及種族歧視的秘密對話，獲得普立茲突發新聞獎，這個醜聞導致兩名官員下台。洛杉磯時報的郝斯（Christina House）也因為一系列報導，向世人揭露一名無家可歸孕婦的生活，獲頒特寫攝影獎。

除了國際報導獎外，紐時也獲得圖像報導與評論獎。自普立茲獎開始頒發以來，紐時已獲得137項獎項。

華爾街日報因為揭發數十個聯邦機關官員間的金融利益衝突，獲頒調查報導獎。

▲▼馬力波一名18個月大的男嬰被砲火擊中，不治身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波一名18個月大的男嬰被砲火擊中，不治身亡。（圖／達志影像／美聯社）

「大西洋月刊」（The Atlantic）記者狄克森（Caitlin Dickerson）因為深度檢視前總統川普讓難民家庭在美國邊界骨肉分離的政策，獲得解釋性報導獎。

普立茲獎也在8個類別中頒發獎項給書籍、音樂與劇本。

華郵的兩名記者塞繆爾茲（Robert Samuels）、奧洛倫尼帕（Toluse Olorunnipa）因為「他的名字是喬治佛洛伊德」（His Name is George Floyd）一書，獲得普立茲非小說獎，這本書是關於非裔的佛洛伊德2020年在明尼阿波利斯遭警察謀殺引發國際抗議事件。

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