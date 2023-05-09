俄羅斯面臨「真正的戰爭」　普丁勝利日演說：西方忘了誰打敗納粹

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9日迎來蘇聯在二戰中擊敗納粹德國的「勝利日」78周年，總統普丁於當地上午10時（台灣下午3時）現身莫斯科紅場（Red Square）觀看紀念閱兵，遊行結束後發表演說。

▲ 普丁發表勝利日演說。（圖／路透）

綜合BBC及《天空新聞》，普丁的演說以「勝利」開頭，祝賀對烏克蘭「特別軍事行動」的指揮官，稱勝利日是為紀念為祖國而戰的祖先，「他們從納粹主義手中拯救世界，而今世界再次面臨危機」，「我們今日正面臨一場真正的戰爭」，俄羅斯正抵禦國際恐怖主義。

他聲稱，俄羅斯沒有任何人是西方或東方的敵人，「我們希望看到未來和平穩定」，不能接受任何霸權意識形態，指責西方菁英及全球主義者「挑起衝突…助長恐俄症（Russophobia）和民族主義」，還破壞家庭傳統價值觀。

他指責西方國家，「忘記是誰摧毀惡魔，是誰保衛他們的祖國，是誰解放了歐洲人民」，還指控其他國家，試圖透過摧毀蘇聯戰士紀念碑來抹去對英雄的記憶，「他們正試圖撤銷二戰結果，破壞國際安全和國際法體系的穩定」，而烏克蘭人民淪為西方野心的人質。

▲ 普丁抵達紅場觀賞閱兵。（圖／路透）

談及對烏軍事行動時，全場為犧牲者默哀1分鐘，普丁接著表示，他為參與行動的士兵感到驕傲，「國家和人民的未來取決於你們」，呼籲全國團結支持這些英雄。

他最後表示，「世界上沒有什麼比我們對祖國、對俄羅斯、對軍隊和勝利的愛更強烈。向俄羅斯致敬，向我們的軍隊致敬」，接著現場響起俄國國歌和禮炮。

另據俄媒《衛星通訊社》，今年勝利日閱兵約有1萬名士兵及120個不同武器、裝備的單位參加，外國貴賓包括吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov），直播畫面可見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也到場參加。

▲▼ 今年勝利日閱兵約有1萬名士兵參加。（圖／達志影像／美聯社）