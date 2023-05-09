男網紅當眾被爆頭射殺　女歌手轉頭「目睹濺血屍」現場畫面曝光

▲男網紅（左）出席活動突然被射殺，嚇壞在場民眾。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥26歲男網紅卡萊特里(Kevin Kaletry)近來出席新聞發布會，當他在介紹新節目時，突然被一名摩托車槍手爆頭射殺，震撼事件嚇壞所有現場來賓與民眾，相關畫面在網路上流傳。

來自波多黎各地卡萊特里，在墨西哥是知名TikTok網紅，4日他為了宣傳節目La Escuelita，出席舉辦在墨西哥城康得薩區(Condesa)記者會活動，活動進行到一半時突然當眾遭槍手爆頭。

從網路流傳影片中可看到，知名網紅與變性歌手格瓦拉(Wendy Guevara)正在接受採訪時，凶手突然騎著摩托車靠近，朝卡萊特里連開多槍，嚇得現場所有人員立即中斷活動，大家趕緊蹲下找掩護並且逃離現場。

▲原本在接受採訪的女歌手格瓦拉與主持人，聽到槍響嚇壞。（圖／翻攝自Twitter）

槍擊事件引發當地關注，格瓦拉表示，「我當時正在接受採訪，轉身發現有人倒在地上，把我嚇了一大跳，老實說我很害怕」。現場活動主持人Gerardo Escareño也表示，當下情況非常混亂，大家一開始聽到槍聲還以為是煙火，後來發現槍擊案嚇得四處逃竄。

警方抵達現場發現倒在地上的卡萊特里已經身亡，身上約中了3槍，隨即對2名騎著綠色與黑色摩托車的凶嫌展開追捕，後來逮捕到其中一名騎士，殺人動機正在調查中。