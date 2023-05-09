天氣熱去市場買菜　男回家狂吹冷氣竟「急性中風」！

▲ 越南一名男子從戶外進到冷氣房，竟引發急性中風。（圖／翻攝自docbao）

圖文／CTWANT

雖然現在時序才剛進入5月，但其實世界各地已經逐漸出現炎熱的跡象，但真的要注意室內外的溫差是否過大，否則可能會引發意外。越南近期就發生一名男子從炎熱的戶外走進室內狂吹冷氣，結果才幾分鐘的時間就發現自己左半邊身體麻木，被緊急送醫後才發現是急性中風所導致。

根據《docbao》報導指出，越南一名男子時常會幫妻子去菜市場買菜，日前他照慣例前往市場，在下午1點左右返家，但由於當天天氣實在太熱，男子返家後就「冷氣加電風扇」狂吹，試圖用最快的速度降溫。

沒想到幾分鐘後，男子突然感覺到頭痛、頭暈，由於男子有高血壓病史，他自行偵測血壓後發現竟然測得150/100 mmHg的驚人數據，他立刻就選擇服用降血壓藥，但也就在這個時候，男子發現自己嘴巴的左邊有麻木感，左半邊的身體也出現無力的症狀，這也嚇得男子趕忙致電親友帶他去醫院。

在醫師檢查後，發現該名男子是發生急性中風的現象，如果放任不管的話，有可能演變成急性腦梗塞，急忙施打溶解血栓的藥物，避免男子發生癱瘓、加重腦血管閉塞的情況。在經過一周的藥物治療後，該名男子已經恢復九成，可以正常工作與生活。

報導中也指出，罹患有高血壓、糖尿病、高血脂的民眾，在夏天時要注意溫差過大的問題，同時也要注意高強度工作、高壓、失眠等情況，這些都是導致高機率中風的因素。

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