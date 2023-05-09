　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

▲▼LinkedIn 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ LinkedIn宣布將裁員716人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

微軟公司（Microsoft）旗下商業人士社群網路服務公司領英（LinkedIn）8日宣布，因需求下降將裁員716人，且將逐步淘汰在中國推出的APP，現已關閉在中國提出求職申請的功能。

《路透》報導，LinkedIn擁有2萬名員工，收入來源包括廣告銷售及利用該網站徵才、尋找潛在客戶的使用者訂閱費用，去年每個季度收入都有增長，但因全球經濟前景疲軟，加入母公司等科技業裁員的行列。根據「Layoffs.fyi」網站統計，全球近半年內有超過27萬個科技工作崗位被裁。

LinkedIn執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在給員工的信中表示，裁撤銷售、營運、支援部門人力是為簡化公司運作，並減少層級以加速決策。

羅斯蘭斯基說明，「隨著市場及客戶需求波動愈來愈大，為了更有效服務於新興市場及增長型市場，我們正擴大使用供應商。」發言人說明，供應商指的是「外部合作夥伴」，將承擔新的及既有業務。這些改變將創造250個新的工作崗位，受裁員影響的員工可提出申請。

LinkedIn還提到，由於面臨激烈競爭及充滿挑戰的宏觀經濟環境，將在8月9日以前逐步終止在中國推出的精簡版求職APP「InCareers」，但會保留在中國的業務，以幫助中國企業招聘及培訓海外員工。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／震撼彈！曾觸犯《兒少性交條例》　民進黨市議員放棄立委提
快訊／再爆15例猴痘！　本土個案創單周新高
快訊／複驗翻盤！　北市吃毒莓A肝個案「弱陽性→陰性」
直擊／全球最大藏壽司開幕！排超過200公尺　候位要等3小時以
快訊／郭台銘公開「他」叫我不要買疫苗！　當晚氣到睡不著
總統個資外洩　12房仲慘了！
快訊／新北大樓灌漿出事！　泥水衝破路面
女兒遭輾斃路人追悼　爸爸鞠躬淚崩：下輩子再報答！
快訊／媽媽還不知3歲女兒身亡！　爸淚崩：不敢告訴她
快訊／輾斃3歲女童　台南孕婦稱「肚子裡的賠給你！」
LIVE／呂捷交手王世堅！　他斷言柯文哲「一定不會」參選總統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機被沒收！女學生氣炸「狂噴辣椒水」　男老師痛到跪地喊叫

銀座精品店搶案「熟女淡定肉搏」畫面瘋傳　面具怪客落網竟是4屁孩

台裔波士頓市長吳弭展現精湛琴藝　與交響樂團同台驚豔全場

下車10秒被雷劈！女瞬間「雙腿像麵條無力」　靠腳上橡膠鞋救命

天氣熱去市場買菜　男回家狂吹冷氣竟「急性中風」！

LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

以色列戰機空襲加薩走廊　擊斃伊斯蘭聖戰組織3名指揮官

放學人突然失蹤！媽追蹤手機定位　發現16歲女兒「陳屍懸崖下」

35公分巨雕！他曝「下面一大包」太沉重　踏出家門都很難

陪產爸目睹醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

手機被沒收！女學生氣炸「狂噴辣椒水」　男老師痛到跪地喊叫

銀座精品店搶案「熟女淡定肉搏」畫面瘋傳　面具怪客落網竟是4屁孩

台裔波士頓市長吳弭展現精湛琴藝　與交響樂團同台驚豔全場

下車10秒被雷劈！女瞬間「雙腿像麵條無力」　靠腳上橡膠鞋救命

天氣熱去市場買菜　男回家狂吹冷氣竟「急性中風」！

LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

以色列戰機空襲加薩走廊　擊斃伊斯蘭聖戰組織3名指揮官

放學人突然失蹤！媽追蹤手機定位　發現16歲女兒「陳屍懸崖下」

35公分巨雕！他曝「下面一大包」太沉重　踏出家門都很難

陪產爸目睹醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰

玩《英雄聯盟》嗆「炸101、學鄭捷」　技工2度被逮...辯情緒失控

質詢被問中華民國是否涵蓋中國大陸？　侯友宜：現階段就是台澎金馬

全台首家！華航航班添加「永續航空燃油」　吃飛機餐也能愛地球

快訊／震撼彈！20年前觸犯《兒少性交條例》　楊家俍放棄立委提名

婦捐救護車配心肺復甦機　3個月救回4無呼吸心跳命危病患

快訊／再爆15例猴痘「本土個案創單周新高」　增購疫苗2萬瓶已抵台

快訊／複驗翻盤！北市吃毒莓A肝個案「弱陽性→陰性」

女星兒沒準時回家…竟是「發生槍擊案封鎖校園」　緊張問孩子下落

0918地震毀損農田　花蓮審核通過1500萬現金救助

酒錢討不到狂毆暴踹再拖行害死人　犯後竟說喝醉了不知打人

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

破億大咖YTR撒「萬元紅包」！粉絲嗨翻

上課好臭緊急疏散　大阪50小學生送醫

富婆阻交往「遭14歲外孫女砍殺」　死狀悽慘

統一教8000對新人「大型集體配婚」！

即／銀座錶店遭搶！3面具男掃走價值1億元名錶

中外交官恐嚇議員！　加拿大下令驅逐

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

女模「意外落馬」重傷不治！得年僅23歲

天才少女11歲讀碩士　智商超越愛因斯坦

泰王帶攜后參加英王加冕　貴妃行蹤成謎

歐盟主席「歐洲日」訪問烏克蘭

不照顧老父沒遺產　兄弟怒告糗了

馬斯克駁含金湯匙出生　坦言童年不幸福

債務上限談判在即　道瓊跌55點

更多熱門

相關新聞

媽追蹤手機定位　發現女兒陳屍懸崖下

媽追蹤手機定位　發現女兒陳屍懸崖下

美國德州16歲少女雷迪(Siri Reddy)放學後突然失蹤，母親透過手機追蹤定位，竟然在懸崖底下發現昏迷的女兒，急救後仍被宣告死亡，警方懷疑她可能是不小心墜崖，因為傷勢過重身亡。

擁有35公分巨雕　他曝太沉重

擁有35公分巨雕　他曝太沉重

傳Google投資《紐時》3年31億

傳Google投資《紐時》3年31億

英外相訪美　會布林肯與國會議員確保持續援烏

英外相訪美　會布林肯與國會議員確保持續援烏

航空公司出包致延誤　美擬要求賠償旅客額外開銷

航空公司出包致延誤　美擬要求賠償旅客額外開銷

關鍵字：

LinkedIn北美要聞裁員

讀者迴響

熱門新聞

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面