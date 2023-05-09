LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

▲ LinkedIn宣布將裁員716人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

微軟公司（Microsoft）旗下商業人士社群網路服務公司領英（LinkedIn）8日宣布，因需求下降將裁員716人，且將逐步淘汰在中國推出的APP，現已關閉在中國提出求職申請的功能。

《路透》報導，LinkedIn擁有2萬名員工，收入來源包括廣告銷售及利用該網站徵才、尋找潛在客戶的使用者訂閱費用，去年每個季度收入都有增長，但因全球經濟前景疲軟，加入母公司等科技業裁員的行列。根據「Layoffs.fyi」網站統計，全球近半年內有超過27萬個科技工作崗位被裁。

LinkedIn執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在給員工的信中表示，裁撤銷售、營運、支援部門人力是為簡化公司運作，並減少層級以加速決策。

羅斯蘭斯基說明，「隨著市場及客戶需求波動愈來愈大，為了更有效服務於新興市場及增長型市場，我們正擴大使用供應商。」發言人說明，供應商指的是「外部合作夥伴」，將承擔新的及既有業務。這些改變將創造250個新的工作崗位，受裁員影響的員工可提出申請。

LinkedIn還提到，由於面臨激烈競爭及充滿挑戰的宏觀經濟環境，將在8月9日以前逐步終止在中國推出的精簡版求職APP「InCareers」，但會保留在中國的業務，以幫助中國企業招聘及培訓海外員工。