手機被沒收！女學生氣炸「狂噴辣椒水」　男老師痛到跪地喊叫

記者羅翊宬／綜合報導

美國田納西州校園日前發生一起離譜的師生對峙事件。一名非裔女學生因多次使用手機傳送訊息、找功課裡的答案，導致手機在課堂上被帥氣的年輕白人男老師沒收，豈料她試圖從老師那裡拿回她的手機，於是竟然2度向老師噴灑辣椒噴霧，導致該名老師跪地慘叫，而該名老師已經是第2次被學生攻擊。

根據美媒《紐約郵報》，美國田納西州安蒂奧克（Antioch）一所高中於當地時間5日傳出師生對峙的火爆事件，一名非裔女學生上課時並不遵守課堂上的規矩，且不服從師長的指示，多次用她的手機傳送訊息、用Google尋找功課裡的解答，最後導致手機被老師沒收，雙方對峙畫面被其他學生用手機拍攝下來。

▲女學生因違反課堂規定，手機被老師沒收。（圖／翻攝自Reddit）

網路論壇Reddit用戶「@Lazy_Mouse3803」分享了這段長達1分鐘的影片。他表示，「這名不服從教導的學生，一直在課堂上『傳送訊息和用Google尋找答案』。」

從影片裡可以看到，在嬉鬧的課堂中，女學生從她的桌子上站起來，之後便走出教室，顯然是因為手機被老師沒收而被激怒，拍攝的學生則連續喊道，「喔不，梅斯（Mace）瘋了！」

教室裡的其他學生們跟著該名女學生走出教室、來到走廊，此時可以看到一頭捲髮的非裔女學生試圖從白人男老師奪回她的手機，在她拿防狼噴霧器向男老師噴灑辣椒噴霧後，男老師對從教室走出的另一人表示，「她剛剛向我噴灑辣椒噴霧。」

女學生跟著男老師走出教室，不斷連續跳針表示，「把我的手機給我（Give me my phone）」，然後拿著防狼噴霧器靠近男老師的臉，之後第2度噴灑辣椒噴霧，導致男老師痛得跪在地上呼天搶地。

▲女學生噴灑辣椒噴霧，男老師痛得跪坐在地喊叫。（圖／翻攝自Reddit）

當女學生繼續要求歸還手機時，另一名成年人走出隔壁教室進行干預。此時，男老師站起身來表示，「她對我噴灑胡椒噴霧」；對此，女學生又要求，「好吧，現在把我的手機還給我」；另一名老師走過來告訴她，「不是現在」。

影片以男老師在被噴灑湖椒噴霧後咳嗽結束。

報導指出，其實該名男老師在2個月前也曾遭學生攻擊，當時他發現另一學生在課堂上作弊，因此沒收他的手機，結果反而遭對方打了一拳。

推特上許多網友為該名男老師抱屈，認為女學生違反學校規定攜帶武器，校方應該以退學做為懲罰。對此，校方並未針對此事回覆《紐約郵報》的置評請求。