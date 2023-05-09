以色列戰機空襲加薩走廊　擊斃伊斯蘭聖戰組織3名指揮官

▲以色列軍9日以擊斃伊斯蘭聖戰組織指揮官為目標，針對加薩進行空襲。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）領袖安德南（Khader Adnan）被以色列拘留，在絕食抗議87天下獄中身亡後，加薩走廊戰火頻頻。以色列軍方證實，今（9）日清晨以該組織為目標發動空襲，轟炸加薩一棟公寓頂樓；巴勒斯坦官員則表示，伊斯蘭聖戰組織的3名武裝高級指揮官慘遭以色列擊斃。

根據《POLITICO》、《路透社》，以色列軍方證實，9日清晨派遣軍機向加薩走廊的伊斯蘭聖戰組織發動空襲。當地居民表示，該塊巴勒斯坦飛地因為以色列的空襲而發生了爆炸。目擊者則透露，爆炸發生在加薩一棟公寓大樓的頂樓，以及加薩走廊南部靠近埃及邊境的城鎮拉法（Rafah）的某棟房屋。

網路社群上流出一段以色列空襲的影片，強烈的爆炸震動了整座加薩城，橘黃色的火焰照亮了黑暗的夜空、滾滾濃煙瀰漫。《路透社》無法證實該段影像的真偽。

巴勒斯坦媒體表示，目前已經傳出數人受傷，不過目前尚未獲得公衛部門證實。醫務人員說明，至少傳出6名巴勒斯坦人在以色列空襲中喪命，其中有3人是平民，還有幾人受傷。至於巴勒斯坦官員則證實，以色列軍在空襲行動擊斃了伊斯蘭聖戰組織的巴勒斯坦高級指揮官。

《POLITICO》指出，此次以色列空襲其實和2022年的空襲行動類似，當時以色列軍轟炸了伊斯蘭聖戰組織指揮官的住所，引發為期3天的閃電戰，該場轟炸導致伊斯蘭聖戰組織失去2名高級指揮官與其他數十名武裝份子。

對此，以色列軍方認為，巴勒斯坦人恐將以火箭彈回應此次空襲，因此軍方發布特別指示，要求居住在距離加薩40公里以內城鎮的以色列人，從當地時間9日凌晨2時30分至11日下午6時，必須留在指定的防空洞內。以色列國防部則表示，已先關閉與加薩相鄰的2個過境點，禁止人員和貨物進出。

《路透社》分析，此次以色列空襲是一年多來暴力衝突不斷升級下的最新事件。在面對巴勒斯坦人針對以色列所發動的一連串街頭襲擊的同時，以色列不斷發動軍事襲擊作為回應。