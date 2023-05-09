甜點、炸物與哈根達斯冰淇淋無限吃　牛角Buffet北部首家插旗大葉高島屋

▲牛角Buffet北部首家插旗大葉高島屋。（圖／牛角提供）

記者黃士原／台北報導

牛角Buffet高島屋店升級了！牛角Buffet高島屋店5月12日正式開幕，這也是台北第一家新型態店面，除了保留「牛角燒肉」的熱銷商品及經典美味外，特別設立Buffet自助區，提供甜點、Häagen-Dazs、沙拉、蒸物、炸物等，讓顧客可以自由搭配取用，盡情享用美食。

▲Buffet自助區，提供甜點、Häagen-Dazs、沙拉、蒸物、炸物等可無限享用。（圖／牛角提供）

慶祝開幕，5月12日至14日3位以上成人，提前3日訂位享88折優惠，5月12日至14日來店用餐選擇任您吃「極饗方案」成人1人折100元，5月12日至19日消費滿2,000元送300元折扣券(100元X 3格)，送完為止。

「牛角日本燒肉專門店」是日本餐飲集團REINS international 在1996年於日本東京創立的燒肉品牌。在日本當地擁有650間以上的分店、全球11國共設立700間營業據點，2002年來到台灣，經過20年的努力，全台共有19間店舖(含牛角Buffet)。「牛角」特別提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，顧客可自由選擇適合的用餐方式。

▲日本涮涮鍋「温野菜」將進駐大葉高島屋。（圖／記者黃士原攝）

除了牛角Buffet，大葉高島屋12樓賣場改裝，規劃4大生活主題旗艦店與6家人氣餐廳，接下來還有有香港50年茶餐廳名店「糖朝」、日本第一涮涮鍋專門店「溫野菜」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳從6月中旬起陸續開幕。