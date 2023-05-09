放學人突然失蹤！媽追蹤手機定位　發現16歲女兒「陳屍懸崖下」

▲女子追蹤女兒手機，發現人已經死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州16歲少女雷迪(Siri Reddy)放學後突然失蹤，母親透過手機追蹤定位，竟然在懸崖底下發現昏迷的女兒，急救後仍被宣告死亡，警方懷疑她可能是不小心墜崖，因為傷勢過重身亡。

雷迪的母親3日下午前往聖安東尼奧市(San Antonio)當地中學Keystone School接女兒放學時，卻到處都找不到人，她使用手機定位追蹤女兒下落，導航卻把她帶到體育館附近一處林地，察覺不妙立即報警。

Mom finds 16-year-old daughter's body at bottom of cliff after tracking her phone https://t.co/xlcDf11pNM via @nypost — Diana Rocco (@DianaRocco) May 8, 2023

這名母親向警方通報女兒失蹤後，隔天又靠著手機定位，在懸崖底下找到已經失去知覺的女兒，雖然醫護人員立即趕到現場急救，最後仍判定少女已經死亡。

聖安東尼奧市警方表示，目前尚不清楚雷迪為何會出現在該地點，懷疑她應該是不小心墜崖，因為傷勢過重身亡，案件正在調查中。目前就讀三年級的雷迪在校表現十分優異，校方也將針對不幸事件為所有師生提供輔導幫助。