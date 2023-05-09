　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

35公分巨雕！他曝「下面一大包」太沉重　踏出家門都很難

▲▼美國35公分巨雕男。（圖／翻攝TikTok@marcrockeofficial）

▲馬克宣稱手術後陰莖達到35公分左右。（圖／翻攝TikTok@marcrockeofficial，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國男子馬克（Marc Rocke）宣稱，接受手術後陰莖長達14英寸（約35.5公分），「由於重量增加，就連走路也很困難。至於跑步嗎？再也不是我能做的事了。」即使努力隱藏，他出門時總會被人側目，一方面享受關注，另一方面卻越來越難走出家門，「我只是想要去買牛奶然後回家。」

33歲的馬克經常在社群媒體上炫耀或擺弄生殖器，因而擄獲廣大粉絲，但至今始終戴著面具，從未在鏡頭前露臉。儘管許多仰慕者認為他看起來「很可口」、「令人驚艷」，卻也有不少人質疑陰莖是否真的那麼大。

馬克接受《每日星報》專訪時透露，他接受2次實驗性手術，鬆開陰莖懸韌帶，注射脂肪與填充物，並且放入一個類似義肢的醫療器械，就是為了讓生殖器尺寸倍增，長度從20公分增至35.5公分左右。

 
▲▼美國35公分巨雕男。（圖／翻攝TikTok@marcrockeofficial）

馬克坦言，術後復原是最折磨的部分，「有時疼痛幾乎無法忍受，我早上甚至起不了床。」他被問及手術動機時說，「這是基於我對巨大身體部位的迷戀，例如高個子、大胸部、大屁股，還有肌肉發達的體格。」

馬克為了達成心目中更完美的體態，不惜砸下8萬美元（約新台幣245萬元），但他宣稱如今在OnlyFans經營情色內容收入頗豐，已經輕鬆回本。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房　驚人天價曝光
快訊／湖人險退勇士！3比1聽牌　柯瑞31分大三元白搭
7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」　全家收入來
徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書
越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」　嚇到尿不出！網瞬間滅火了
不給報仇！　大咖角頭剁刀砍斷他雙掌
21歲台灣女孩挑戰世界大胃王！　嗑炸雞「全程笑咪咪」吃進8強
LIVE／母女遭撞1死奪命影像曝！高大成揭「南投斷掌」內幕　
王思佳吃喜酒…被揪「全身香奈兒複製關穎」！　對方親上火線表態
心疼3歲女童來不及長大…路人放鮮花、玩具追悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天氣熱去市場買菜　男回家狂吹冷氣竟「急性中風」！

LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

以色列戰機空襲加薩走廊　擊斃伊斯蘭聖戰組織3名指揮官

放學人突然失蹤！媽追蹤手機定位　發現16歲女兒「陳屍懸崖下」

35公分巨雕！他曝「下面一大包」太沉重　踏出家門都很難

陪產爸目睹醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰

烏克蘭總理：準備對俄羅斯發動反攻！　「這次必須成功」

兄弟不照顧90歲老父「沒遺產可分」　怒告遺囑無效卻糗了

3年付費31億！　傳Google將投資《紐約時報》買新聞內容

德國財長訪北京臨時被取消　疑因同黨部長訪台

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

天氣熱去市場買菜　男回家狂吹冷氣竟「急性中風」！

LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

以色列戰機空襲加薩走廊　擊斃伊斯蘭聖戰組織3名指揮官

放學人突然失蹤！媽追蹤手機定位　發現16歲女兒「陳屍懸崖下」

35公分巨雕！他曝「下面一大包」太沉重　踏出家門都很難

陪產爸目睹醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰

烏克蘭總理：準備對俄羅斯發動反攻！　「這次必須成功」

兄弟不照顧90歲老父「沒遺產可分」　怒告遺囑無效卻糗了

3年付費31億！　傳Google將投資《紐約時報》買新聞內容

德國財長訪北京臨時被取消　疑因同黨部長訪台

銀幕上見媽媽40年前模樣　顏正國淚崩：我不懂事「讓她日夜為我擔憂」

曾狂賣50萬輛！Honda「印尼暢銷掀背」小改款上市　RS扮相很帥

民法成年年齡下修為18歲　將影響土增稅「一生一屋」適用性

萬里長城唯一留下的「麒麟影壁」　金山嶺長城擁158座敵樓戰台最密集

天氣熱去市場買菜　男回家狂吹冷氣竟「急性中風」！

緬、越高職生宿舍大亂鬥！導火線竟是便當　14人全進派出所

快訊／湖人險退勇士！3比1聽牌　柯瑞31分大三元白搭

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」　憂椅子顏色淺、應援區太小

大型建設持續推動　台東環保局籲營建工地「落實揚塵防制」

李大維傳話郭台銘「別買BNT」？海基會：沒有人阻擋與反對

國際熱門新聞

破億大咖YTR撒「萬元紅包」！粉絲嗨翻

上課好臭緊急疏散　大阪50小學生送醫

富婆阻交往「遭14歲外孫女砍殺」　死狀悽慘

統一教8000對新人「大型集體配婚」！

中外交官恐嚇議員！　加拿大下令驅逐

即／銀座錶店遭搶！3面具男掃走價值1億元名錶

女模「意外落馬」重傷不治！得年僅23歲

天才少女11歲讀碩士　智商超越愛因斯坦

泰王帶攜后參加英王加冕　貴妃行蹤成謎

歐盟主席「歐洲日」訪問烏克蘭

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

馬斯克駁含金湯匙出生　坦言童年不幸福

債務上限談判在即　道瓊跌55點

開車撞移民7死6傷　德州男被控8項過失殺人罪

更多熱門

相關新聞

傳Google投資《紐時》3年31億

傳Google投資《紐時》3年31億

網路科技巨擘谷歌（Google）和美媒《紐約時報》（New York Times）簽訂一項廣泛協議，其中Google未來3年內將向《紐約時報》投資約1億美元（近新台幣31億元），協議內容允許《紐約時報》的新聞內容登上Google母公司Alphabet的部分平台。

英外相訪美　會布林肯與國會議員確保持續援烏

英外相訪美　會布林肯與國會議員確保持續援烏

航空公司出包致延誤　美擬要求賠償旅客額外開銷

航空公司出包致延誤　美擬要求賠償旅客額外開銷

馬斯克：推特將移除殭屍帳號

馬斯克：推特將移除殭屍帳號

美國與墨西哥邊界移民危機　兩國總統將商討對策

美國與墨西哥邊界移民危機　兩國總統將商討對策

關鍵字：

北美要聞陰莖增大手術

讀者迴響

熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

台南母女被撞命案女童死因曝

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

他遭恐怖斷掌！爆惹到超大咖角頭

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面