1學期89萬！到英國讀碩士「6個月怒退學」　離譜內幕曝光

▲學校宿舍。（圖／曾同學提供）

記者周亭瑋／採訪報導

一名曾姓同學去年赴英國攻讀時尚與品牌行銷碩士課程，沒想到1年多達2萬3000英鎊（約台幣89萬元）的學費，卻出現不少離譜問題，包括有3分之2的課程是線上進行，老師罷工沒補課、學期成績不斷拖延，還超收2-3倍的學生，由於多次反應未果，他最終決定休學，也不禁撻伐「只把學生當提款機，不在乎教學質量，吃相非常難看。」

曾同學在「台灣人在英國Taiwanese in UK」表示，去年他進到英國南安普頓大學溫徹斯特校區，攻讀時尚與品牌行銷碩士課程（MA Fashion Marketing and Branding），當初學校科系網站並無指出，有混合網路課程；沒想到，有3分之2是在線上進行，上實體課前，老師還會要學生先看「預錄」課程。

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後來，教學人員承認，因為多收2-3倍的學生，且教室、老師都不夠，所以才會出現網路課程。這讓不少同學難以接受；同時，線上課程通常也只有一半學生出席，甚至更少。

曾同學錯愕表示，系上作業批改標準落差很大，有的連反饋都沒給，還有明顯被壓分的情況，「學校第一學期的成績拖延了整整8周，第二學期快結束才公布；老師上課沒到或罷工，也沒按照規定補課。我向學校和系主任寄信表達我的不滿，學校全然沒有要處理的意思。」

▲學校圖書館。（圖／曾同學提供）

他接著提到，他們組的指導老師12月休產假，卻未告知學生，一直到3月，系上才重新安排，種種情況讓他無法接受，遂於3月底主動申請退學，也已回到台灣。

曾同學向《ETtoday新聞雲》記者透露，1年碩士課程的學費為2萬3000英鎊（約台幣89萬元），每個月宿舍費用約550英鎊（約台幣2.1萬元），不過在他申請退學後，學校退款1萬1163.81英鎊（約台幣43.2萬元）。

曾同學也強調，希望不要再有台灣學子受害失望，建議不要投這所學校的部分科系，「投之前問清楚該科系是否有用Hybrid teaching（線上線下複合教學）的方式，如果學校不願意正面回答你，那你就要保留一點。」

最後，他更感嘆，「學生們是消費者，照理說可以決定大學未來生存的方向；但現今有的英國大學，只把學生當提款機，不在乎教學質量，吃相非常難看，跟20幾年前我家人在英國讀書時的教學質量天差地別。」