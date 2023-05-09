兄弟不照顧90歲老父「沒遺產可分」　怒告遺囑無效卻糗了

▲日本一名90歲老翁去世後，僅把遺產留給次子夫妻繼承，長子與么子憤而提告。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本一名90歲老翁去世後留下遺產2億日元（約新台幣4540萬元），他立遺囑表明要給次子夫妻平分繼承，而鮮少回家的長子與么子只能獲得少許現金。2個兒子未分得遺產，憤而提告試圖證明「遺囑無效」，結果不僅敗訴，還被揭發多年來未盡照顧父母責任的事實。

《マネー現代》報導，老翁靠著繼承而來的幾塊土地，在主幹道上經營加油站及倉儲物流生意，總資產達到約2億日元。他與妻子生下三個兒子，長子早就表明不願繼承家業，上大學離開老家之後，就不曾幫過家裡，只有過年才會回來。么子也是一樣，離開家鄉在大城市就業、置產、成家。

因此，次子廣瀨孝則（化名）成了唯一留在老家的孩子，他很自然地繼承家業，娶妻生子後依然與爸媽同住，並且共同照顧年邁雙親。比起幾乎沒回家的長子和么子，老翁更信任二媳婦，還把存摺交給對方保管。

▲長子與么子試圖證明遺囑無效，最終敗訴。（示意圖／視覺中國CFP）



老翁的妻子在70多歲去世，他到了80歲左右也開始思考繼承事宜，但對於長子和么子開始探問「父親的財產到底有多少」感到憤怒，還曾經親口表明，「我沒有財產要留給長子和么子！」

於是，老翁諮詢了律師及稅務顧問後，立了一份公證遺囑，內容是「讓次子夫婦平分財產，長子和么子繼承剩餘部分現金」，並在幾年後以90歲高齡辭世。

葬禮過後，律師提出要執行遺囑，長子和么子卻憤而表示「沒聽說有遺囑」勃然大怒，還提出訴訟主張父親罹患失智症、心智能力低下，因此遺囑無效。

不過，次子孝則與妻子作證，儘管年邁父親行動不如以往靈活，但晚年生活一直都很自在快活，與他人對答也很流暢清晰。此外，老父在律師及稅務顧問陪同下，前往公家機關立遺囑，個人意志非常明確，親自簽名蓋章並無偽造嫌疑，上述過程都有拍照錄影存證。最終，次子孝則勝訴，遺囑按照老父親的意思順利執行。