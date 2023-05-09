4歲童肺炎高燒5天！急轉診揪出元兇　醫示警：病人應會大增





▲林智葳說，4歲小孩的X光片呈現肺炎。（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

一名4歲小孩高燒5天，由診所轉診大醫院，結果X光片呈現肺炎，才知是感染hMPV（人類間質肺炎病毒）。醫師提醒，該病毒真的不容小覷！可預期近期門診內，發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加，請各位多加小心。

小兒科醫師林智葳8日在臉書分享該起個案，4歲左右孩子反覆39度發燒3天，合併咳嗽有痰、鼻水、輕微喉嚨痛；燒到第三天時回診，本來以為孩子發燒時間已漸漸拉長，感覺他要逐漸退燒時，沒想到孩子回家後又繼續高燒2天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智葳指出，「孩子高燒第一天時，父母會很緊張；孩子高燒第三天時，兒科醫師的我也會開始有點焦慮；燒到第五天時，通常我都會請父母無論如何都要去醫院進行檢查。」

林智葳說，結果出來X光片呈現肺炎，微生物證據為Hmpv（人類間質肺炎病毒），雖然hMPV沒有特定的抗病毒藥物可以治療，也不容易引發重症，可是它容易讓孩子高燒數日（有些甚至到第7天才退燒）、引發肺炎的特性還是不容忽視。根據林貼出和小孩家長的對話截圖，所幸小朋友經過治療後出院了。

▼醫師提醒大家留意「人類間質肺炎病毒」。（示意圖／CFP）

林智葳提醒，如果本身就有氣喘（Asthma）、呼吸道過敏等體質的人更要多加注意，可以預期近期門診內，發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加，請各位多加小心。

小兒科醫師陳信宏近日也在臉書提到，hMPV人類間質肺炎病毒正在流行，一名患者咳得很厲害，而且又發燒，就幫他做hMPV的快篩，果然是hMPV感染。

何謂人類間質肺炎病毒？根據衛福部刊載資料、長庚兒童醫院兒童感染科指出，hMPV病毒為2001年由荷蘭學者所發現的新型感染人類呼吸道的病毒，臨床上表現類似呼吸道融合病毒，恐導致上下呼吸道感染，並會在嬰幼兒、免疫功能低下及慢性疾病患者造成嚴重感染，甚至呼吸衰竭，其中咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀。治療上以支持性療法為主，無特殊抗病毒藥物或免疫球蛋白可使用。