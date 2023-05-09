馬斯克駁含金湯匙出生　坦言「父親破產」童年並不幸福

▲馬斯克否認從小家境富有的傳聞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成名後，多次被流傳成功是因為有富爸爸，家裡還有翡翠礦，為他日後龐大且跨領域的商業帝國奠定很高的基礎。對此馬斯克否認，他更坦言童年歷經父親經商破產，其實並不幸福，能有今天的成績全靠自己白手起家。

這不是馬斯克第一次被人傳言靠著富有家境達成今日成就，近日推特用戶「Déborah」發布推文，稱南非出生的馬斯克來到美國時身無分文，還有10萬美元的債務，「雖然出身富有家庭，一個學生還是可能有很大的財務困難。」

馬斯克親自回應該則貼文，「我在低收入過渡到中高收入的家境下長大，但童年並不快樂。從未從任何人那裡繼承任何遺產，也沒有人給我一個財務大禮包。」

馬斯克的回文相當長，他說父親過去曾經營一間小型電氣／機械工程公司約25至30年的時間，但之後遇到財務困難，之後破產長達25年，必須靠他和弟弟接濟。

對於別人指稱馬斯克家在非洲有翡翠礦，他回應從來沒有客觀事實證明真的有所謂的「翡翠礦」存在，「他（父親）告訴我，他在尚比亞一處礦場有股份，我相信過他一段時間，但從來沒有人見過那處礦場，也沒有任何關於礦場存在的紀錄。」他說如果真的有礦場的話，那他父親也不需要靠他們兄弟倆的錢過活。

雖然自認家境並不優渥，但馬斯克說父親給了他「比錢更有價值的東西」，如物理、工程和結構的基礎，這才是為他日後的成功種下的真正基礎。馬斯克淨資產估計為1780億美元（約新台幣5.45兆元），他的身家在旗下太空探索公司（SpaceX）的星艦（Starship）升空炸成一團火球後，暴跌了130億美元（約新台幣3981億元）。