開車衝撞移民7死6傷　德州男被控8項過失殺人罪

▲阿爾瓦雷茲前科累累。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州布朗斯維爾（Brownsville）警方8日表示，阿爾瓦雷茲（George Alvarez）駕駛休旅車，闖紅燈後衝撞公車站候車民眾，導致7死6傷，被逮後已依8項過失殺人罪被起訴。

路透社報導，布朗斯維爾警長騷賽達（Felix Sauceda）在記者會上表示，肇事駕駛阿爾瓦雷茲為34歲男性，再闖紅燈後失去對車輛的控制，接著失控衝向一旁撞擊18名正在候車的民眾。

▲▼阿爾瓦雷茲被控8項過失殺人罪。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

阿爾瓦雷茲肇事後企圖逃離現場，但很快被路人壓制，騷賽達表示，調查小組正在等待阿爾瓦雷茲的毒理學報告。騷賽達指出，警方目前並未排除阿爾瓦雷茲蓄意犯案的可能，正在進一步釐清當中，調查人員同步釐清受害者身分，其中部分人是委內瑞拉籍移民。

騷賽達說整個調查是相當累人的過程，「但我們全心致力於達成結果」，他說警方正與委內瑞拉政府部門與其他大使館合作。委內瑞拉政府則發表聲明，呼籲調查本起案件動機是否出於仇恨犯罪或排外犯罪。

阿爾瓦雷茲被依8項過失殺人罪起訴外，還有10項使用致命武器加重襲擊的罪名，是前科累累的罪犯。他目前被羈押當中，保釋金360萬美元（約新台幣1.1億元）。