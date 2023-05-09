孕婦撞母女1死1重傷！他怒揭台灣8成駕駛「1陋習」：出事就賴給A柱

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／閔文昱報導

台南發生「行人地獄」死亡車禍，36歲杜姓女子懷著5個月的身孕開車，行經事發路口要左轉，撞上一對正在過馬路的母女，導致38歲的李姓媽媽重傷在加護病房觀察，尚未脫離險境，3歲女兒則是送醫不治身亡。對此，有網友直言，台灣幾乎有8成駕駛會搶快「切西瓜」左轉，「反正出事賴給A柱就好了啊」。

一名網友在PTT以「X 沒人發現台灣駕駛轉彎很愛切西瓜嗎？」為題發文表示，路上很多駕駛不管騎車還是開車，為了趕在對向直行車過來前能先轉彎，都會在轉的時候都直接切西瓜吃到對向車道，試問「這種駕駛路上至少佔60%吧？有卦嗎？」

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▲有鄉民感嘆，台灣許多駕駛會為了搶快切西瓜。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上引發不少鄉民共鳴，紛紛痛批「前排機車騎士有8成都這樣」、「誰沒發現？會說A柱擋到都這種轉法」、「我走在路上看是超過8成」、「台灣人就很急什麼都不能等」、「反正出事賴給A柱就好了啊」、「那種其實都算逆向了，有夠沒品」、「臉皮夠厚，保險保足，開車無敵」、「超級多，標線都不看的」。

根據新北市交通事件裁決處統計，去年不依規定未達路口中心處即搶先左轉違規有1184件，依道路交通管理處罰條例，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，最高可處罰鍰新台幣900元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，最高則可處罰鍰新台幣1800元。