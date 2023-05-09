　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孕婦撞母女1死1重傷！他怒揭台灣8成駕駛「1陋習」：出事就賴給A柱

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／閔文昱報導

台南發生「行人地獄」死亡車禍，36歲杜姓女子懷著5個月的身孕開車，行經事發路口要左轉，撞上一對正在過馬路的母女，導致38歲的李姓媽媽重傷在加護病房觀察，尚未脫離險境，3歲女兒則是送醫不治身亡。對此，有網友直言，台灣幾乎有8成駕駛會搶快「切西瓜」左轉，「反正出事賴給A柱就好了啊」。

一名網友在PTT以「X 沒人發現台灣駕駛轉彎很愛切西瓜嗎？」為題發文表示，路上很多駕駛不管騎車還是開車，為了趕在對向直行車過來前能先轉彎，都會在轉的時候都直接切西瓜吃到對向車道，試問「這種駕駛路上至少佔60%吧？有卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有鄉民感嘆，台灣許多駕駛會為了搶快切西瓜。（圖／翻攝自PTT）

▲有鄉民感嘆，台灣許多駕駛會為了搶快切西瓜。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上引發不少鄉民共鳴，紛紛痛批「前排機車騎士有8成都這樣」、「誰沒發現？會說A柱擋到都這種轉法」、「我走在路上看是超過8成」、「台灣人就很急什麼都不能等」、「反正出事賴給A柱就好了啊」、「那種其實都算逆向了，有夠沒品」、「臉皮夠厚，保險保足，開車無敵」、「超級多，標線都不看的」。

根據新北市交通事件裁決處統計，去年不依規定未達路口中心處即搶先左轉違規有1184件，依道路交通管理處罰條例，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，最高可處罰鍰新台幣900元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，最高則可處罰鍰新台幣1800元。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
剛公布月營收15億元　雄獅突發重訊：檢警進公司搜查
星巴克「買一送一」連3天　時間出爐
酒商遭剁雙掌　高大成曝「江湖規矩」：下次剁腳
「真相只有一個」　郭台銘這2天將公布BNT採購秘辛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中性筆那一截「神秘液體」藏好寫秘密！　大解答竟是塞子

孕婦撞母女1死1重傷！他怒揭台灣8成駕駛「1陋習」：出事就賴給A柱

王思佳回應假包疑雲！Toyz揪1細節「她在說謊」　勸2招保名媛人設

2天賺2549萬噸　全台水庫「最大贏家」出爐！南部只喝高雄1天量

星宇退來回機票「創業界首例」！估損失570萬　張國煒：該賠就賠

張國煒被譏「昔批廉航愛延誤」　他力挺：把消費者擺第一

雨神快來！曾文水庫「進帳100萬噸」蓄水量6.45%　台南1天就用光

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

中性筆那一截「神秘液體」藏好寫秘密！　大解答竟是塞子

孕婦撞母女1死1重傷！他怒揭台灣8成駕駛「1陋習」：出事就賴給A柱

王思佳回應假包疑雲！Toyz揪1細節「她在說謊」　勸2招保名媛人設

2天賺2549萬噸　全台水庫「最大贏家」出爐！南部只喝高雄1天量

星宇退來回機票「創業界首例」！估損失570萬　張國煒：該賠就賠

張國煒被譏「昔批廉航愛延誤」　他力挺：把消費者擺第一

雨神快來！曾文水庫「進帳100萬噸」蓄水量6.45%　台南1天就用光

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

中性筆那一截「神秘液體」藏好寫秘密！　大解答竟是塞子

孕婦撞母女1死1重傷！他怒揭台灣8成駕駛「1陋習」：出事就賴給A柱

外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉

俄國砲擊烏克蘭　赫松8人受傷5地區配電網受損

英首相與烏克蘭難民共享「加冕午餐會」　美第一夫人同歡

每日喝2杯「這果汁」！男子突不明水腫　醫一查：要洗腎了

快訊／雄獅3員工涉詐領政府補助　訊後10萬元交保

渣打銀行總裁預言：聯準會「將暫停升息」　但升息周期尚未結束

王思佳回應假包疑雲！Toyz揪1細節「她在說謊」　勸2招保名媛人設

重機剛買2個月！20歲男撞4機車1死4傷　死者兒悲痛：能負什麼責任

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

生活熱門新聞

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

星宇退來回機票創業界首例！估損失570萬

曾文水庫進帳100萬噸水量　台南1天就用光

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

張國煒昔批廉航　他挺：把消費者擺第一

更多熱門

相關新聞

母女過馬路1死　孕婦：A柱擋住

母女過馬路1死　孕婦：A柱擋住

台南發生「行人地獄」死亡車禍，36歲杜姓女子懷著5個月的身孕開車，行經事發路口要左轉，撞上一對正在過馬路的母女，導致38歲的李姓媽媽卡在車底，3歲女兒當場倒地，頭部重創送醫不治，女童爸爸難以接受慟喊「可以還我一個女兒嗎？」肇事杜女聲稱視線「被A柱擋住」，沒看到她們走過來，全案依過失致死罪嫌偵辦。

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

孕婦搭地鐵逼讓座被拒罵一路：我就這態度看你讓不讓

孕婦搭地鐵逼讓座被拒罵一路：我就這態度看你讓不讓

關鍵字：

切西瓜孕婦

讀者迴響

熱門新聞

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

即／「魔數41」Sum41宣佈將解散

《魔法阿媽》原型奶奶92歲去世！兒子黃仲崑痛曝噩耗

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

妻女遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

王思佳再爆香奈兒假包！　律師「人也在現場」吐實情

分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

TOYOTA今年9月推「新跨界休旅」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面