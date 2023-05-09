俄國砲擊烏克蘭　赫松8人受傷5地區配電網受損

▲俄國砲擊烏克蘭，造成赫松8人受傷。（圖／翻攝自Twitter／@InUkraineDaily）



文／中央社

烏克蘭赫松州官員表示，俄羅斯8日對烏克蘭南部赫松州的砲擊導致8人受傷，包括一名9歲的男孩。烏克蘭國家能源公司則表示，砲擊損壞了五個區域的配電網。

路透社報導，赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）指出，第聶伯河（Dnipro）河口右岸的村落斯坦尼斯拉夫（Stanislav）有6位平民受傷。赫松軍事行政首長姆羅奇科（Roman Mrochko）表示，位於赫松市郊區的安東尼夫卡（Antonivka），另有兩人受傷。

安東尼夫卡的兩人是在一處「無敵中心」附近受傷，這是烏克蘭在全國設立的許多同類設施之一，提供因俄國空襲而斷電的民眾電力、熱能、飲水和其他基本服務。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）也在8日表示，俄國夜間的砲擊損壞了國內5個地區的配電網。

Russians shelled Stanislav in the Kherson region, the number of wounded is ten, among them a nine-year-old child, the head of Regional Military Administration Oleksandr Prokudin reports.



Photos: Telegram/ Prokudin pic.twitter.com/xLque73nlY — Ukraine Daily (@InUkraineDaily) May 8, 2023

烏克蘭國家能源公司在一份聲明中指出：「無人機在夜晚的襲擊並未損壞主要能源基礎設施。然而，由於俄國沿前線和邊境砲擊，頓內茨克州（Donetsk）、哈爾科夫州（Kharkiv）、赫松州、蘇米州（Sumy）和切爾尼戈夫州（Chernihiv）的配電網再次損壞。」

烏克蘭的能源系統數月來在俄國的飛彈和無人機襲擊中倖存，在寒冷的冬季期間，這類空襲有時曾導致數百萬人沒有電力和熱能可以使用。

不過，烏克蘭靠著快速的維修、西方夥伴提供的設備和對水力發電站有利的天氣，使得基輔當局能夠恢復供電，甚至小規模地將電力出口到鄰國。