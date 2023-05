俄國砲擊烏克蘭　赫松8人受傷5地區配電網受損

▲俄國砲擊烏克蘭,造成赫松8人受傷。(圖/翻攝自Twitter/@InUkraineDaily)



文/中央社

烏克蘭赫松州官員表示,俄羅斯8日對烏克蘭南部赫松州的砲擊導致8人受傷,包括一名9歲的男孩。烏克蘭國家能源公司則表示,砲擊損壞了五個區域的配電網。

路透社報導,赫松州(Kherson)州長普羅克丁(Oleksandr Prokudin)指出,第聶伯河(Dnipro)河口右岸的村落斯坦尼斯拉夫(Stanislav)有6位平民受傷。赫松軍事行政首長姆羅奇科(Roman Mrochko)表示,位於赫松市郊區的安東尼夫卡(Antonivka),另有兩人受傷。

安東尼夫卡的兩人是在一處「無敵中心」附近受傷,這是烏克蘭在全國設立的許多同類設施之一,提供因俄國空襲而斷電的民眾電力、熱能、飲水和其他基本服務。

烏克蘭國家能源公司(Ukrenergo)也在8日表示,俄國夜間的砲擊損壞了國內5個地區的配電網。

Russians shelled Stanislav in the Kherson region, the number of wounded is ten, among them a nine-year-old child, the head of Regional Military Administration Oleksandr Prokudin reports.



Photos: Telegram/ Prokudin pic.twitter.com/xLque73nlY